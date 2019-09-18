Директор Нефтегорского ГПЗ утверждает, что "откат" был возвратом долга

Суд Железнодорожного района Самары начал рассмотрение уголовного дела теперь уже бывшего гендиректора АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" Камиля Шишканова, гендиректора ЗАО ГК "РОСТ" Семена Чеха и бывшего финансового директора ООО "СпецстройВолга" Антона Неклеенко.

По версии следствия, с 2016 по 2018 г. Шишканов незаконно получил частями от гендиректора ООО "СМП Волга" через посредников Неклеенко и Чеха почти 11,5 млн руб. за заключение договора между ГПЗ и СМП "Волга" на строительно-монтажные и пусконаладочные работы стоимостью 98 млн руб., а также беспрепятственное подписание финансовых документов после выполнения работ.

Якобы в мае 2016 г. Шишканов за аналогичные "услуги" незаконно получил от Чеха — 2 млн руб., позже от гендиректора другой подрядной организации и представителя субподрядчиков — более 7,5 млн рублей.

На первом заседании суда разрешен был только один вопрос — продление срока содержания под стражей основного фигуранта дела — Камиля Шишканова. Сам он возражал против продления меры пресечения под стражей и просил суд изменить на более мягкую меру пресечения, например, на домашний арест.

"Я уже говорил, что не собираюсь фальсифицировать доказательства, заниматься преступной деятельностью или скрываться от следствия — ведь у меня в России жена, трое детей и родители. К тому же в апреле я уволился с должности гендиректора газоперерабатывающего завода", — заявил из судебной клетки Шишканов.

Впрочем, суд принял решение оставить его под арестом на время рассмотрения уголовного дела в суде.

"Газоперерабатывающий завод, директором которого являлся Шишканов, входит в нефтяную компанию Роснефть. Завод постоянно испытывает дефицит опытных подрядчиков. Вот и с такой ситуацией завод столкнулся в 2016 году, когда разыгрывался тендер на осуществление подрядных работ по замене газопровода около Новокуйбышевска, протяженностью 32 км. При выполнении подрядчиком работ предприятие столкнулось с большим количеством претензий к подрядчику, в том числе и хищением имущества, принадлежащего "НГПЗ" — бывшей в употреблении трубы протяженностью 11 км, которая исчезла с базы, принадлежащей подрядной организации СМП "Волга", — рассказал свою версию один из защитников Шишканова.

Адвокат говорит, что сотрудники завода выехали на объект, чтоб проверить объемы выполненных работ, в том числе и сохранность извлеченной трубы, но ее не обнаружили.

Завод попытался связаться с гендиректором подрядной организации СМП "Волга" Денисом Ведьмановым, но тот перестал выходить на контакт.

Юрист утверждает — сотрудники завода подали заявление в корпоративную службу экономической безопасности о хищении трубы стоимостью в 16 млн рублей.

Защитник также говорит, что сотрудники завода зафиксировали факт погрузки и вывоза части трубы посторонними лицами, не имеющими отношения к ООО "СМП Волга".

"Сведения были предоставлены в полицию Новокуйбышевска, а затем и в УФСБ по Самарской области, — говорит защитник. — Это были январь–февраль 2018 года. Проверка материалов проводилась, но, на наш взгляд, не эффективно и вяло, с признаками затягивания. И 15 марта 2018 года было проведено мероприятие при оперативном сопровождении областного ОБЭПиПК по Самарской области, в ходе которых попытались обыграть передачу коммерческого подкупа через посредника Антона Неклеенко, который был подрядчиком ГПЗ по другим работам. Это были 5 миллионов рублей".

Шишканов и его защитники утверждают, что эти деньги возвращались по договору займа, который был составлен с подрядчиком Денисом Ведьмановым, так как он обращался за помощью из-за нехватки оборотных средств. Защитник также утверждает, что в материалах дела имеется расписка о займе.

Остальные эпизоды, по утверждению защитников, построены на показаниях.

Шишканова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и коммерческом подкупе с вымогательством (ч. 3, 8 ст. 204 УК РФ). Неклеенко вменяют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и посредничество в подкупе (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ). Гендиректора ЗАО ГК "РОСТ" Чеха обвиняют в посредничестве в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ).