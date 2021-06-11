В Самаре повышенным давлением проверят тепловые сети от Самарской ГРЭС

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В срок с 15 по 28 июня 2021 года ПАО "Т Плюс" проведет гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ГРЭС. В связи с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей и организаций в границах улиц: ул. Максима Горького - Волжский проспект - ул. Осипенко - ул. Ново-Садовая - проспект Ленина - ул. Полевая - ул. Буянова - ул. Братьев Коростелевых - ул. Рабочая - ул. Садовая - ул. Ленинградская - ул. Самарская - ул. Венцека - ул. Галактионовская - ул. Комсомольская - ул. Куйбышева.