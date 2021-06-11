На "Солидарность Арене" 12 июня начнется фан-фестиваль "Наши парни"

Российский футбольный союз объявил полный список городов, в которых пройдут фан-фестивали "Наши парни. Играем за вас!": это Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Сочи, Тула, Пенза.

Фестивали будут работать 12, 16 и 21 июня - в дни игр сборной России. На центральных площадях и стадионах чемпионата мира по футболу в этих городах будут оборудованы площадки с большим экраном для публичного показа футбольных матчей.

В Самаре фан-фестиваль пройдет на территории стадиона "Солидарность Арена". Вместимость площадки рассчитана на 5000 зрителей. 12 июня трансляция матча Чемпионата Европы "Россия - Бельгия" состоится в 23:00.

За три часа до начала прямого эфира матчей в эти дни для зрителей будет организована развлекательная программа с выступлением музыкальных групп. Кроме того, гости смогут пообщаться, взять автограф и даже сыграть в футбол с экс-футболистами сборной Андреем Карякой, Александром Павленко, Андреем Канчельскисом и с Вячеславом Даевым.

Парк экстремальных видов спорта (скейтпарк, воркаут и кроссфит) будет работать с 12:00 до 23:00. Также на Последней миле в дни матчей продлят свою работу точки питания и проката.

Вход на фан-фестиваль свободный.

Доставка и вывоз горожан из футбольной фан-зоны, расположенной на стадионе "Солидарность Арена", будут организованы следующим образом.

До 23:00 доставка болельщиков будет осуществляться трамваями маршрутов №№ 11, 12, 25 до конечной остановки (разворотного кольца), а также автобусами маршрутов №№ 1, 50, 67, 96, 205, 295. Вывоз - по окончании матча, с 01:00 13 июня трамваями маршрутов №№ 11, 12, 25 - с конечной остановки (разворотного кольца), автобусами маршрутов №№ 1, 50, 67, а также №№ 96, 205, 295, 268 - с пересечения ул. Дальней и 7-го проезда, в районе Южной парковки.

Обращаем внимание болельщиков на трассы следования автобусов:

- автобусы маршрута №50 проследуют до остановки "Улица Батайская";

- автобусы №67 - до Крутых Ключей;

- автобусы №1 - до железнодорожного вокзала;

- автобусы №96 - до остановки "Улица Тухачевского";

- автобусы №№ 205 и 295 - до Речного вокзала;

- автобусы №268 - до остановки "Станция метро "Победа".

Вывоз по всем маршрутам общественного транспорта будет осуществляться до 01:30. Для желающих приехать на стадион на автомобиле будут работать все парковки без ограничений.

12 июня по завершении праздничного мероприятия на пл. Куйбышева с 23:00 будут поданы автобусы маршрутов №№ 4, 34, 41, 48д, 50, 80, 207, 215, 217, 247, 266, 295. Они будут ожидать пассажиров на улице Самарской (участок от улицы Красноармейской до ул. Льва Толстого).

Посадка на трамвайные маршруты №№ 5, 20 и 22 будет осуществляться на остановке "Красноармейская/Галактионовская"; трамваи маршрута №5 проследуют до стадиона "Солидарность Арена". Трамваи маршрута №3 будут ожидать пассажиров на остановке "Улица Галактионовская", расположенной по улице Красноармейской.

Напомним также, что в связи с празднованием Дня России на ряде улиц в историческом центре города будет временно ограничено движение транспорта. С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары.

Адреса фан-фестивалей "Наши парни. Играем за вас!":

Москва - Парк Горького (Пушкинская наб., "Рестопаркинг")

Санкт-Петербург - Никольские ряды (ул. Садовая, 62)

Самара - "Солидарность Арена" (ул. Демократическая, 57)

Саранск - "Мордовия Арена" (ул. Волгоградская, 1) (только 16.06)

Нижний Новгород - стадион "Нижний Новгород" (ул. Бетанкура, 1а, 12.06 и 16.06)

Екатеринбург - "Екатеринбург Арена" (ул. Репина, 5, только 16.06)

Сочи - Морской порт (площадь Южного мола)

Тула - Казанская набережная (12.06) Тульский Кремль (16.06 и 21.06),

Пенза - с. Засечное, Фонтанная площадь.

Узнать подробную информацию о работе фестивалей можно на сайте euro2020.rfs.ru.