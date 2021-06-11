Троих жителей Ульяновской области обвиняют в краже у приятельницы из Сызрани

В Сызрани Самарской области в суд направили уголовное дело трех жителей Ульяновской области, обвиняемых в кражах, сообщает региональное ГУ МВД.

В декабре 2020 г. в полицию обратилась 44-летняя жительница Сызрани. У нее пропали ювелирное украшение и банковская карта, с которой позже были сняты деньги. Ущерб составил более 150 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что незадолго до кражи в доме потерпевшей собиралась компания знакомых: 39-летняя женщина и двое ее сыновей 20 и 21 года. Именно их троих и заподозрили в преступлении. При этом ранее молодые люди помогали заявительнице по дому, также она неоднократно доверяла им банковскую карту для покупки продуктов.

Чужие средства злоумышленники тратили на продукты, покупку сотового телефона, ремонт и покупку мебели. Похищенное золотое украшение подозреваемые продали.