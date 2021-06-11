16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Директора тольяттинской фирмы подозревают в сокрытии более 23 млн руб. налогов В Самаре возбудили уголовное дело из-за похищения мужчины В Самарской области задержали очередных рыбаков-браконьеров Самарчанку, уронившую ребенка с балкона, отправили под стражу На посту ДПС в с. Зеленовка у пассажира такси изъята крупная партия героина

Преступления Происшествия

Троих жителей Ульяновской области обвиняют в краже у приятельницы из Сызрани

СЫЗРАНЬ. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызрани Самарской области в суд направили уголовное дело трех жителей Ульяновской области, обвиняемых в кражах, сообщает региональное ГУ МВД.

В декабре 2020 г. в полицию обратилась 44-летняя жительница Сызрани. У нее пропали ювелирное украшение и банковская карта, с которой позже были сняты деньги. Ущерб составил более 150 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что незадолго до кражи в доме потерпевшей собиралась компания знакомых: 39-летняя женщина и двое ее сыновей 20 и 21 года. Именно их троих и заподозрили в преступлении. При этом ранее молодые люди помогали заявительнице по дому, также она неоднократно доверяла им банковскую карту для покупки продуктов.

Чужие средства злоумышленники тратили на продукты, покупку сотового телефона, ремонт и покупку мебели. Похищенное золотое украшение подозреваемые продали.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:20 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать

Людмила Ерофеева 04 мая 2021 19:59 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.

Анна Догадина 15 апреля 2021 19:34 В Самаре в подростка стреляли из пневматики

Мальчику 13 лет!

я я 13 октября 2018 14:45 В Самаре предъявили обвинение начальнику БЭП отдела МВД во взяточничестве

В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела

Владислав Смирнов 11 октября 2018 04:56 Начальника отделения ГИБДД Самары задержали за взятку щебнем

Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4