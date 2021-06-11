Троих жителей Ульяновской области обвиняют в краже у приятельницы из Сызрани

В Сызрани Самарской области в суд направили уголовное дело трех жителей Ульяновской области, обвиняемых в кражах, сообщает региональное ГУ МВД.
В декабре 2020 г. в полицию обратилась 44-летняя жительница Сызрани. У нее пропали ювелирное украшение и банковская карта, с которой позже были сняты деньги. Ущерб составил более 150 тыс. рублей.
Полицейские выяснили, что незадолго до кражи в доме потерпевшей собиралась компания знакомых: 39-летняя женщина и двое ее сыновей 20 и 21 года. Именно их троих и заподозрили в преступлении. При этом ранее молодые люди помогали заявительнице по дому, также она неоднократно доверяла им банковскую карту для покупки продуктов.
Чужие средства злоумышленники тратили на продукты, покупку сотового телефона, ремонт и покупку мебели. Похищенное золотое украшение подозреваемые продали.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!