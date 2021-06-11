Астраханский театр оперы и балета покажет спектакли в Самаре

Зрители Самары смогут увидеть спектакли Астраханского театра оперы и балета с 30 июня. Труппа представит один из своих лучших спектаклей - номинант Российской национальной театральной премии "Золотая Маска", драматическую легенду Гектора Берлиоза "Осуждение Фауста".

В спектакле применяются сложнейшие современные технологии, позволяющие создать грандиозный эффект 3D-пространства. Зрители погружаются в бездонные глубины космоса, в фантастические миры и ужасающие адские бездны.

2 июля балетная труппа представит авторский балет Lе Pari на музыку Шопена. Постановку осуществил главный балетмейстер, народный артист России Дмитрий Гуданов. Спектакль посвящен композитору и пианисту Фридерику Шопену и начинается в парижский период жизни Шопена, когда им овладела любовь к Жорж Санд. Среди действующих лиц - многие реальные исторические личности. Одноактный балет начнется с финальной точки - воспоминаний Жорж Санд. В центре событий - Фридерик Шопен: противоречивый, пронзительный, талантливый, сложный и утонченный.

Произведения исполнит российский пианист Евгений Брахман.

Завершатся гастроли 3 июля гала-концертом "Шедевры советского балета". Советский балет стал эпохой новаторских преобразований. Именно в тот период выросла плеяда талантливых мастеров балета. Публике представят номера из знаковых советских балетов: Цезарь Пуни, "Диана и Актеон" (pas de deux), хореография Агриппины Вагановой; Мориц Мошковский, "Вальс", хореография Василия Вайнонена; Сергей Прокофьев, "Ромео и Джульетта" (сцена у балкона), хореография Леонида Лавровского; Петр Чайковский, "Щелкунчик" (pas de deux), хореография Василия Вайнонена; Сергей Рахманинов, "Рапсодия на тему Паганини", хореография Михаила Лавровского; Кристоф Глюк, "Мелодия", хореография Михаила Мессерера; Рикардо Дриго, "Талисман" (pas de deux), хореография Петра Гусева.

В большом концерте примут участие артисты астраханского балета, лауреаты международных конкурсов Всеволод Табачук, Мария Стец, Алена Таценко, Даниил Соколов, Джой Аннабель Уомак, Харука Номура, Айгуль Альмухаметова и другие.

С 1 по 4 июля Самарский академический театр оперы и балета приедет в Астрахань с ответными гастролями. САТОБ покажет три спектакля: "Вечер балетов Владимира Бурмейстера", балет "Эсмеральда", опера "Севильский цирюльник".

Уже семь лет, с 2014-го, в России успешно реализуется самый крупномасштабный за последние годы федеральный культурный проект "Большие гастроли". В рамках проекта театры из разных городов России выезжают на гастроли в другие регионы. Обменные гастроли между театрами стали возможны благодаря проекту "Большие гастроли", организованному ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" согласно Всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

В июне 2021 года в рамках федерального проекта состоятся обменные гастроли между музыкальными театрами Астрахани и Самары.