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Театр Культура

Астраханский театр оперы и балета покажет спектакли в Самаре

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Зрители Самары смогут увидеть спектакли Астраханского театра оперы и балета с 30 июня. Труппа представит один из своих лучших спектаклей - номинант Российской национальной театральной премии "Золотая Маска", драматическую легенду Гектора Берлиоза "Осуждение Фауста".

В спектакле применяются сложнейшие современные технологии, позволяющие создать грандиозный эффект 3D-пространства. Зрители погружаются в бездонные глубины космоса, в фантастические миры и ужасающие адские бездны.

2 июля балетная труппа представит авторский балет Lе Pari на музыку Шопена. Постановку осуществил главный балетмейстер, народный артист России Дмитрий Гуданов. Спектакль посвящен композитору и пианисту Фридерику Шопену и начинается в парижский период жизни Шопена, когда им овладела любовь к Жорж Санд. Среди действующих лиц - многие реальные исторические личности. Одноактный балет начнется с финальной точки - воспоминаний Жорж Санд. В центре событий - Фридерик Шопен: противоречивый, пронзительный, талантливый, сложный и утонченный.
Произведения исполнит российский пианист Евгений Брахман.

Завершатся гастроли 3 июля гала-концертом "Шедевры советского балета". Советский балет стал эпохой новаторских преобразований. Именно в тот период выросла плеяда талантливых мастеров балета. Публике представят номера из знаковых советских балетов: Цезарь Пуни, "Диана и Актеон" (pas de deux), хореография Агриппины Вагановой; Мориц Мошковский, "Вальс", хореография Василия Вайнонена; Сергей Прокофьев, "Ромео и Джульетта" (сцена у балкона), хореография Леонида Лавровского; Петр Чайковский, "Щелкунчик" (pas de deux), хореография Василия Вайнонена; Сергей Рахманинов, "Рапсодия на тему Паганини", хореография Михаила Лавровского; Кристоф Глюк, "Мелодия", хореография Михаила Мессерера; Рикардо Дриго, "Талисман" (pas de deux), хореография Петра Гусева.

В большом концерте примут участие артисты астраханского балета, лауреаты международных конкурсов Всеволод Табачук, Мария Стец, Алена Таценко, Даниил Соколов, Джой Аннабель Уомак, Харука Номура, Айгуль Альмухаметова и другие.

С 1 по 4 июля Самарский академический театр оперы и балета приедет в Астрахань с ответными гастролями. САТОБ покажет три спектакля: "Вечер балетов Владимира Бурмейстера", балет "Эсмеральда", опера "Севильский цирюльник".

Уже семь лет, с 2014-го, в России успешно реализуется самый крупномасштабный за последние годы федеральный культурный проект "Большие гастроли". В рамках проекта театры из разных городов России выезжают на гастроли в другие регионы. Обменные гастроли между театрами стали возможны благодаря проекту "Большие гастроли", организованному ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" согласно Всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

В июне 2021 года в рамках федерального проекта состоятся обменные гастроли между музыкальными театрами Астрахани и Самары.

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Последние комментарии

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

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