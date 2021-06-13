Жителя Октябрьска будут судить за кражу и пользование чужой банковской картой

Следственный отдел Сызрани завершил расследование преступлений, совершенных ранее не судимым местным жителем, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В феврале 2021 г. в полицию Сызрани обратился 32-летний житель Татарстана, находящийся в Сызрани в командировке. Он сообщил, что неизвестный похитил у него телефон, в чехле которого хранилась банковская карта.

Потерпевший также рассказал, что в день кражи находился в одном из городских кафе и распивал спиртное, а после посещения заведения обнаружил, что имущество пропало. Банковскую карту он заблокировал, но, несмотря на это, неизвестный злоумышленник успел похитить около 3 000 рублей. Общий причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму более 100 тыс. рублей.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили персонал и установили возможных свидетелей произошедшего. Выяснилось, что в день пропажи заявитель познакомился с одним из посетителей заведения. Полицейские предположили, что именно он может быть причастен к хищению дорогостоящего сотового телефона и банковской карты.

Подозреваемого задержали, им оказался 28-летний житель Октябрьска. По словам подозреваемого, он не стал разыскивать хозяина имущества, который покинул кафе с другими знакомыми. Задержанный расплачивался похищенной картой за покупки алкоголя и продуктов питания.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении двух преступлений — "Кража, совершенная причинением значительного ущерба гражданину" и "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств".

Уголовное дело направлено в суд. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.