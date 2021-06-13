Жителя Октябрьска будут судить за кражу и пользование чужой банковской картой

Следственный отдел Сызрани завершил расследование преступлений, совершенных ранее не судимым местным жителем, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В феврале 2021 г. в полицию Сызрани обратился 32-летний житель Татарстана, находящийся в Сызрани в командировке. Он сообщил, что неизвестный похитил у него телефон, в чехле которого хранилась банковская карта.
Потерпевший также рассказал, что в день кражи находился в одном из городских кафе и распивал спиртное, а после посещения заведения обнаружил, что имущество пропало. Банковскую карту он заблокировал, но, несмотря на это, неизвестный злоумышленник успел похитить около 3 000 рублей. Общий причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму более 100 тыс. рублей.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили персонал и установили возможных свидетелей произошедшего. Выяснилось, что в день пропажи заявитель познакомился с одним из посетителей заведения. Полицейские предположили, что именно он может быть причастен к хищению дорогостоящего сотового телефона и банковской карты.
Подозреваемого задержали, им оказался 28-летний житель Октябрьска. По словам подозреваемого, он не стал разыскивать хозяина имущества, который покинул кафе с другими знакомыми. Задержанный расплачивался похищенной картой за покупки алкоголя и продуктов питания.
Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении двух преступлений — "Кража, совершенная причинением значительного ущерба гражданину" и "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств".
Уголовное дело направлено в суд. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!