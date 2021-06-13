В Жигулевске на автобусной остановке задержали женщину с наркотиками

В Жигулевске полиция задержала подозреваемую в незаконном хранении наркотического средства, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Жигулевска получили оперативную информацию, что 24-летняя безработная местная жительница может быть причастна к незаконному обороту наркотических средств. Правоохранители задержали подозреваемую на остановке общественного транспорта и доставили в территориальный орган внутренних дел.

Во время личного досмотра правоохранители изъяли из кармана брюк женщины полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом светлого цвета. Исследование показало, что это - производное N-метилэфедрона массой 1,040 гр.

Женщина пояснила, что нашла наркотик на улице и хранила для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Ранее подозреваемая к уголовной ответственности не привлекалась.