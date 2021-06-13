В Жигулевске на автобусной остановке задержали женщину с наркотиками

В Жигулевске полиция задержала подозреваемую в незаконном хранении наркотического средства, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Жигулевска получили оперативную информацию, что 24-летняя безработная местная жительница может быть причастна к незаконному обороту наркотических средств. Правоохранители задержали подозреваемую на остановке общественного транспорта и доставили в территориальный орган внутренних дел.
Во время личного досмотра правоохранители изъяли из кармана брюк женщины полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом светлого цвета. Исследование показало, что это - производное N-метилэфедрона массой 1,040 гр.
Женщина пояснила, что нашла наркотик на улице и хранила для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
Ранее подозреваемая к уголовной ответственности не привлекалась.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!