Global Vision может стать инвестором крупной фермы в Борском районе

"Дочка" ОАО "Корпорация развития Самарской области" при поддержке регионального правительства ведет переговоры с ООО "Глобал Вижн Холдинг" о возможности участия в проекте создания животноводческо-растениеводческого комплекса в Борском районе, сообщили в Корпорации развития.

Условия совместной реализации проекта находятся на этапе согласования, добавил источник.

Напомним, президент холдинга "Глобал Вижн" Геннадий Сурков заявлял о намерении построить несколько новых животноводческих молочных комплексов в Самарской области. Кроме того, компания приобрела активы племзавода "Кряж". Его деятельность должна прекратиться до конца года, сообщал экс-министр сельского хозяйства Алексей Попов, который перешел на работу в холдинг Global Vision.

Добавим, что растениеводческий этап проекта в Борском районе, под который куплено порядка 9 тыс. га земли, уже реализуется. Оператором проекта выступает дочернее общество Корпорации развития ООО "ОП СХП "Покровское".