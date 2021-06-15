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Животноводство АПК и пищепром

Global Vision может стать инвестором крупной фермы в Борском районе

БОРСКОЕ. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Дочка" ОАО "Корпорация развития Самарской области" при поддержке регионального правительства ведет переговоры с ООО "Глобал Вижн Холдинг" о возможности участия в проекте создания животноводческо-растениеводческого комплекса в Борском районе, сообщили в Корпорации развития.

Фото: https://razvitie63.ru

Условия совместной реализации проекта находятся на этапе согласования, добавил источник.

Напомним, президент холдинга "Глобал Вижн" Геннадий Сурков заявлял о намерении построить несколько новых животноводческих молочных комплексов в Самарской области. Кроме того, компания приобрела активы племзавода "Кряж". Его деятельность должна прекратиться до конца года, сообщал экс-министр сельского хозяйства Алексей Попов, который перешел на работу в холдинг Global Vision.

Добавим, что растениеводческий этап проекта в Борском районе, под который куплено порядка 9 тыс. га земли, уже реализуется. Оператором проекта выступает дочернее общество Корпорации развития ООО "ОП СХП "Покровское".

Гид потребителя

Последние комментарии

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Валентина Максимова 17 марта 2017 14:45 В Красноярском районе открылся первый снабженческо-производственный кооператив

До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉

SM TV 01 октября 2016 05:05 Племзавод "Кряж" ждет решения своей судьбы

В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !

Алексей Лидле 09 июля 2015 11:38 В Борском районе на базе СХП "Неприк" построят цех по убою скота

А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?

Ефросинья Бурлакова 22 мая 2015 18:34 Корпорация развития области построит ферму на 2,4 тыс. голов в Борском районе

Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.

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