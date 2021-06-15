Полузащитник Данил Липовой будет выступать за "Крылья Советов"

Полузащитник Данил Липовой, начинавший свою карьеру в молодежной команде "Крыльев", будет выступать за основной состав.
Липовой вместе с командой отправился в Белград, где "Крылья Советов" пробудут до 9 июля. На сборах в Сербии запланировано проведение пяти контрольных матчей. Первая игра состоится 22 июня.
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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))