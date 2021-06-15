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Новая цифровая платформа Россельхозбанка "Свое Село" поможет со строительством и покупкой частного дома

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации и решения национальной задачи по повышению доступности жилья для граждан Россельхозбанк запустил новую цифровую платформу по развитию сельских территорий. Она названа "Свое Село". Преимуществом платформы является полная цифровизация процесса строительства и приобретения готового дома: от выбора проекта, покупки подходящего участка, расчета сметы и строительства индивидуального жилья по проекту партнера до подбора готового дома и благоустройства приусадебной территории.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Пандемия ускорила деурбанизацию и вдохновила миллионы людей по всему миру переселяться из мегаполисов в пригороды и сельскую местность. Социологические опросы показывают, что сегодня уже каждый пятый россиянин хотел бы переехать за город. Людей привлекает чистый воздух, спокойный ритм жизни, возможность держать личное хозяйство и питаться натуральными продуктами. Уже сейчас в сельской местности проживают 25% россиян. Именно поэтому Россельхозбанк запустил новую цифровую платформу "Свое Село", которая позволяет клиентам получить онлайн практически весь комплекс услуг, необходимых для комфортной жизни в селе. Это поможет на национальном уровне решать задачи по обеспечению россиян доступным и комфортным жильем", — рассказал Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

По оценке Росстата, на 1 января 2021 года численность сельского населения РФ составила 36,9 млн человек.  Кроме этого, по данным последней всероссийской сельскохозяйственной переписи, в стране насчитывается 13 млн садовых участков, что показывает интерес горожан к сельскому образу жизни.

Сейчас в РФ действует государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий", в рамках которой выделено несколько направлений, связанных с созданием и развитием инфраструктуры на сельских территориях и условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

Посетители платформы "Свое Село" смогут выбрать и приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства. На платформе также возможно выбрать подходящий под заданные параметры проект дома и рассчитать стоимость строительства. На текущий момент банк сотрудничает с 690 подрядными организациями, занимающимися проектированием и строительством индивидуальных домов.

Экосистема "Свое Село" позволяет подобрать и готовые дома в сельской местности. В несколько кликов можно найти наиболее подходящую ипотечную программу или определиться с видом потребительского кредита, рассчитать платеж по кредиту, подать заявку в режиме онлайн.

Совсем скоро на платформе "Свое Село" клиент сможет получить весь перечень услуг, связанных с обустройством жилья: ремонт, дизайн, инженерные услуги, озеленение территории и обустройство дома. Кроме того, на платформе есть специализированный раздел с актуальной информацией о строительстве жилья и жизни на сельских территориях, где публикуются новости, советы и лайфхаки в области загородного строительства и ремонта.

В ближайшее время на платформе "Свое Село" появится журнал, посвященный загородной жизни. Любой посетитель сможет стать автором и поделиться с читателями опытом переезда в сельскую местность.

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