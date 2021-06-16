Бывшего сотрудника супермаркета из Сызрани обвиняют в мошенничестве

В Сызрани Самарской области в суд направили уголовное дело 25-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве, сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, старший продавец супермаркета воспользовался служебным положением, оформил фиктивный возврат товара и похитил из кассы свыше 180 тыс. рублей.

Всего полицейские установили пять фактов хищения в период с января по май 2020 года. Мужчину задержали, он признался, что потратил деньги.