Банк "Открытие" добавил подсказки для новых пользователей интернет-банка для МСБ

В интернет-банке "Бизнес-портал" для предпринимателей и компаний малого и среднего бизнеса появились новые функции, которые упрощают работу с ним, а также расширяют сервис для клиентов.
Начинающим пользователям интернет-банка теперь будут помогать специальные подсказки. Для первого входа появилась ссылка "Как войти?" Подсказка для смены временного пароля появится на экране, как только истечет срок действия предыдущего.
Открыть дополнительные расчетные и специальные счета теперь можно онлайн, без представления документов на бумаге. Для этого необходимо подать заявление в "Бизнес-портале" - письмом в категории "Открытие счета". Затем выбрать тему - тип счета из списка. Для каждого типа откроется отдельный уже заполненный шаблон заявления. Его нужно только направить в банк.
Кроме того, появилась возможность отправить зарплатную ведомость будущей датой - функция доступна в разделе "Зарплатный проект". Для этого необходимо загрузить реестр и указать желаемую дату его исполнения. В выбранный день средства поступят на карты сотрудников. Зачисление ФОТ производится без комиссии.
Оформить экспресс-гарантию на "Бизнес-портале" теперь можно одним из двух удобных способов: через личный кабинет или по упрощенной заявке. Второй способ удобен для тех, кто еще не пользовался личным кабинетом. Сотрудник банка свяжется с клиентом, запросит необходимую информацию и поможет заполнить заявку в личном кабинете.
Подробности обновлений "Бизнес-портала" для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте opendigest.ru.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.