Двух руководителей самарской фирмы будут судить за миллионные махинации с муниципальными контрактами

Приволжская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение двум руководителям подрядной организации, которых заподозрил в мошенничестве и отмывании денег, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, в 2017 г. фирма ремонтировала путепровод в Самаре по муниципальному контракту. Обвиняемые предоставили в департамент городского хозяйства и экологии подложные документы о выполнении некоторых работ во время технологических "окон" — времени, в течение которого прекращается движение поездов. На основании фиктивных документов из городского бюджета подрядчику перечислили более 27 млн руб., часть из которых — более 6 млн руб. одним из обвиняемых легализовал с помощью финансовых сделок.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения.