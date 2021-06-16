В июне исполняется 60 лет со дня выпуска первой продукции на предприятии "Тольяттикаучук"

15 июня 1961 года с конвейера цеха Е-2 на заводе в Тольятти сошел первый брикет синтетического каучука. Впервые в стране в промышленном масштабе был получен каучук не из пищевого, а нефтехимического сырья. Юбилей одного из химических гигантов города, области и страны — значимое событие как для всей промышленности, так и для каждого из нас.

За шесть десятилетий из "Куйбышевского завода синтетических каучуков" предприятие выросло в мировой бренд "Тольяттикаучук". При участии предприятия был возведен целый город с домами и общежитиями, спортивными комплексами и дворцом культуры, ТЭЦ и очистными сооружениями. Он стал местом встречи и соединения тысяч судеб в счастливые семьи, причиной формирования династий, чей общий стаж сильно перекрывает возраст самого предприятия и, наконец, стал стартовой площадкой блистательного карьерного роста для многих и многих.

В канун юбилея предприятие преподнесло горожанам творческие сюрпризы. Тольяттинцы стали свидетелями необычного флешмоба, который проходил возле памятника основателю города В. Н. Татищеву и в ТРК "Парк Хаус".

Музыка джаз-оркестра Тольяттинской филармонии под управлением дирижера Валерия Мурзова, танцы на траволаторе в исполнении образцового коллектива шоу-театра "Колибри", воздушные шары — все это подарок горожанам от сотрудников предприятия "Тольяттикаучук". Съемочная группа телекомпании "ЛАДА-МЕДИА" под руководством режиссера Елены Кузнецовой снимала все происходящее на видео.

Результат творчества уже доступен к просмотру: https://youtu.be/2v8-eIbLtIg.