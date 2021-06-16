В Самару с рабочим визитом прибыл Николай Патрушев

В среду, 16 июня, в Самаре секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в эти часы проводит выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Приволжском федеральном округе.
Особое внимание будет уделено улучшению экологической ситуации и реализации соответствующего национального проекта в регионах округа.
Перед началом заседания Николай Патрушев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время личной встречи обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму на территории региона, обеспечения законности и правопорядка.
Последние комментарии
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.
Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?