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В Самару с рабочим визитом прибыл Николай Патрушев

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 16 июня, в Самаре секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в эти часы проводит выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Приволжском федеральном округе.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Особое внимание будет уделено улучшению экологической ситуации и реализации соответствующего национального проекта в регионах округа.

Перед началом заседания Николай Патрушев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время личной встречи обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму на территории региона, обеспечения законности и правопорядка.

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