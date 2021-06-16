В Самару с рабочим визитом прибыл Николай Патрушев

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В среду, 16 июня, в Самаре секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в эти часы проводит выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Приволжском федеральном округе.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области