16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Конкурсную массу Газбанка могут пополнить за счет имущества топ-менеджеров ВТБ снижает ставки по ипотечным программам ПСБ запустил новый сервис для предпринимателей — смартфон как платежный терминал ВТБ в апреле выдал 100 млрд руб. ипотеки Россельхозбанк представляет новый продукт "Бизнес-карта Фермера"

Банки Финансы

ВТБ адаптирует ВТБ Онлайн для людей с ограниченными возможностями

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн будут полностью адаптированы для незрячих и слабовидящих клиентов, а также для клиентов с нарушениями моторики и с дислексией в 2022 году. Сейчас для незрячих пользователей доступно уже более 30% всего функционала мобильного приложения и 50% — интернет-банка.

"Наша задача — сделать мобильное приложение и интернет-банк полностью доступными для клиентов с ограниченными возможностями, чтобы им было действительно удобно пользоваться всеми функциями ВТБ Онлайн. По нашим данным, приложением и интернет-банком сегодня пользуются примерно 840 тыс. людей с ограниченными возможностями. Всем им уже доступны самые популярные страницы и операции в ВТБ Онлайн: платежи и переводы, в том числе через СБП, оплата мобильной связи, связь с банком и оформление кредитных продуктов", — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Никита Чугунов.

Воспользоваться приложением ВТБ Онлайн незрячие клиенты могут с помощью программ экранного доступа VoiceOver на iOS или TalkBack на Android. Для этого нужно включить звуковое сопровождение и коснуться экрана смартфона. Программа по мере прохождения клиента по экрану озвучит кнопки и другие элементы на дисплее. Для использования интернет-банка ВТБ Онлайн пользователям Windows нужно установить программу NVDA, а пользователям macOS — включить функцию VoiceOver.

В октябре 2020 года ВТБ адаптировал банкоматы для слабовидящих клиентов: был разработан специальный интерфейс для банкоматов, который предназначен для обслуживания людей с ограниченными возможностями по зрению. Воспользоваться им могут не только клиенты ВТБ, но и пользователи других банков. В настоящее время функционал доступен на более чем 7 тыс. банкоматах ВТБ по всей стране.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4