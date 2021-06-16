Банк "Открытие": котировки российской стали показывают наихудшую динамику с февраля этого года

Экспортные цены на сталь из России (г/к рулон FOB Черное море) снизились на 7% с 4 по 14 июня - это стало первым существенным снижением с февраля 2021 года.

Снижение экспортных цен на российскую сталь отражает отрицательную динамику цен на рынке Турции, где участники рынка занимали выжидательную позицию до прояснения действующих тенденций. Также на внутреннем рынке Турции опасаются, что власти по аналогии с действиями регуляторов в Китае и России могут оказать давление на металлургические компании на фоне высоких цен на металлопрокат.

Стальная продукция в России демонстрирует смешанную динамику цен: плоский прокат снизился в цене, арматура продолжила рост в ряде регионов (Москва, Самарская область).

В предстоящие несколько недель на динамику экспортных цен на сталь из России может повлиять решение властей ЕС и Великобритании по продлению или снятию - полному или частичному - "защитных мер", ограничивающих поставки стальной продукции в Европу с помощью квот и высоких импортных пошлин.