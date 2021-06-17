Самарчанку будут судить за мошенничество с ипотекой

В Кировский районный суд Самары отправили уголовное дело 43-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве с ипотечным кредитом, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, обвиняемая попросила знакомую взять ипотечный кредит за вознаграждение 100 тыс. рублей. При этом просительница обещала сама выплатить всю сумму долга и проценты. В результате подруга передала обвиняемой свой паспорт и пакет документов для оформления займа более 4,7 млн рублей.

Позже злоумышленница попыталась оформить еще одну ипотеку на 7 млн рублей. Для этого она использовала паспорт жителя Самарской области, умершего в 2008 году. На этот раз при рассмотрении заявки представители банка заметили обман и обратились в полицию.