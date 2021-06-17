Самарчанку будут судить за мошенничество с ипотекой

В Кировский районный суд Самары отправили уголовное дело 43-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве с ипотечным кредитом, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, обвиняемая попросила знакомую взять ипотечный кредит за вознаграждение 100 тыс. рублей. При этом просительница обещала сама выплатить всю сумму долга и проценты. В результате подруга передала обвиняемой свой паспорт и пакет документов для оформления займа более 4,7 млн рублей.
Позже злоумышленница попыталась оформить еще одну ипотеку на 7 млн рублей. Для этого она использовала паспорт жителя Самарской области, умершего в 2008 году. На этот раз при рассмотрении заявки представители банка заметили обман и обратились в полицию.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!