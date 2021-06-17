Лицензию на перевозки пассажиров водным транспортом теперь можно получить онлайн

К водному пути - через Интернет. Для осуществления пассажирских перевозок речным транспортом необходима лицензия, которую теперь можно оформить в электронном виде на портале Госуслуг.
Минцифры РФ совместно с минтрансом и Ространснадзором по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко организовали перевод услуги оформления лицензии на перевозки пассажиров водным транспортом в электронный вид.
По мнению вице-премьера, новый сервис положительно повлияет на развитие транспортных и туристических услуг в России. Для Самарской области нововведение - актуальный и полезный инструмент, так как регион занимает второе место в России (после Москвы) по объемам перевозок пассажиров речным транспортом. Развитие этой сферы сделает жизнь горожан значительно комфортнее, так как внутренний водный транспорт выполняет функцию общественного и также служит в туристических целях.
В настоящее время лицензирование проходят как крупные, так и небольшие компании, предоставляющие туристические услуги, - от круизных судов до небольших пассажирских катеров.
"Возможность оформления электронной лицензии позволит сэкономить время на получение разрешительных документов и затраты, связанные с необходимостью лично посещать ведомства", - отметил Дмитрий Чернышенко.
Кроме того, до конца 2022 года планируется перевести в электронный формат более 30 госуслуг. В частности, это коснется выдачи различных спецразрешений и лицензий на перевозки, удостоверений личности моряка и свидетельств членам экипажей гражданских воздушных судов.
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.