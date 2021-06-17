Банк "Открытие": более половины жителей ПФО экономят деньги, только когда испытывают финансовые проблемы

При этом больше трети живут в режиме постоянной экономии, а "ни в чем себе не отказывают" лишь 5%. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".
60% респондентов Приволжского федерального округа сообщили, что экономят только в случае возникновения у них финансовых проблем. При этом 36% экономят постоянно и сознательно — их этому научили родители. Наивысший процент живущих в режиме постоянной экономии в Центральном федеральном округе (47%) и в Сибири (43%), самый низкий на Урале и Северном Кавказе (по 30%). "Ни в чем себе не отказывают" около 5% жителей Приволжья (7% россиян в целом и 12% жителей Москвы и Московской области).
Пандемия не изменила отношение к экономии у 76% респондентов округа. При этом 63% как экономили постоянно или время от времени до начала коронакризиса, так и продолжают это делать сейчас. 13% не экономили до пандемии, не экономят и сейчас.
При этом 23% опрошенных жителей Приволжья заявили, что раньше они не экономили, но пандемия вынудила их ограничивать себя в расходах. Чаще всего такой ответ давали жители Северного Кавказа (33%) и Урала (29%), реже всего жители Центрального федерального округа (13%) и Дальнего Востока (14%).
Главное, на чем респонденты ПФО не готовы экономить ни при каких условиях (на вопрос можно было давать больше одного ответа) — еда (45%). 37% не готовы экономить на лекарствах, 35% — на детях. При этом по 32% опрошенных не намерены экономить на развлечениях и путешествиях, 24% — на одежде и обуви, 23% — на гаджетах, 21% — на бытовой технике.
5% респондентов округа сообщили, что готовы экономить на всем. При этом по факту уже экономят на развлечениях 76% опрошенных, на путешествиях — 65%, на гаджетах — 56%, на бытовой технике — 44%, на одежде и обуви — 39%, на еде — 22%.
*Опрос проведен банком "Открытие" 7–11 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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