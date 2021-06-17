16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Долг "Крыльев Советов" перед Газбанком попробуют продать со скидкой в 15% Конкурсную массу Газбанка могут пополнить за счет имущества топ-менеджеров ВТБ снижает ставки по ипотечным программам ПСБ запустил новый сервис для предпринимателей — смартфон как платежный терминал ВТБ в апреле выдал 100 млрд руб. ипотеки

Банки Финансы

Банк "Открытие": более половины жителей ПФО экономят деньги, только когда испытывают финансовые проблемы

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

При этом больше трети живут в режиме постоянной экономии, а "ни в чем себе не отказывают" лишь 5%. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

60% респондентов Приволжского федерального округа сообщили, что экономят только в случае возникновения у них финансовых проблем. При этом 36% экономят постоянно и сознательно — их этому научили родители. Наивысший процент живущих в режиме постоянной экономии в Центральном федеральном округе (47%) и в Сибири (43%), самый низкий на Урале и Северном Кавказе (по 30%). "Ни в чем себе не отказывают" около 5% жителей Приволжья (7% россиян в целом и 12% жителей Москвы и Московской области).

Пандемия не изменила отношение к экономии у 76% респондентов округа. При этом 63% как экономили постоянно или время от времени до начала коронакризиса, так и продолжают это делать сейчас. 13% не экономили до пандемии, не экономят и сейчас.

При этом 23% опрошенных жителей Приволжья заявили, что раньше они не экономили, но пандемия вынудила их ограничивать себя в расходах. Чаще всего такой ответ давали жители Северного Кавказа (33%) и Урала (29%), реже всего жители Центрального федерального округа (13%) и Дальнего Востока (14%).

Главное, на чем респонденты ПФО не готовы экономить ни при каких условиях (на вопрос можно было давать больше одного ответа) — еда (45%). 37% не готовы экономить на лекарствах, 35% — на детях. При этом по 32% опрошенных не намерены экономить на развлечениях и путешествиях, 24% — на одежде и обуви, 23% — на гаджетах, 21% — на бытовой технике.

5% респондентов округа сообщили, что готовы экономить на всем. При этом по факту уже экономят на развлечениях 76% опрошенных, на путешествиях — 65%, на гаджетах — 56%, на бытовой технике — 44%, на одежде и обуви — 39%, на еде — 22%.

*Опрос проведен банком "Открытие" 7–11 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4