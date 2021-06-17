Банк "Открытие": после встречи лидеров России и США рубль продолжит укрепление

Cтарший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич прокомментировал последствия встречи Байдена и Путина.

Итоги встречи Д. Байдена и В. Путина оказались в целом позитивными — ровно настолько, насколько могли. Заявления лидеров не противоречили друг другу и в целом соответствовали духу realpolitik, который предполагает приоритет прагматического подхода в вопросе построения двусторонних отношений. Заявления американского президента не содержали каких-либо угроз или моментов, имеющих отношение к российской экономике или санкциям против России. Скорее наоборот, он смягчал провокационные вопросы журналистов. При этом стороны наметили векторы развития сотрудничества в области стратегической и кибербезопасности.

Прошедшая встреча, как и ПМЭФ-2021, оставила скорее положительное впечатление для рынков. Снижение уровня воспринимаемых рисков будет благоприятствовать укреплению российской валюты со стороны и счета текущих операций, и притока спекулятивного капитала.

Мы ожидаем, что в ближайшее время российская валюта продолжит движение к следующему уровню сопротивления — 70,5 рублей за доллар.