Банк "Открытие": после встречи лидеров России и США рубль продолжит укрепление

Cтарший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич прокомментировал последствия встречи Байдена и Путина.
Итоги встречи Д. Байдена и В. Путина оказались в целом позитивными — ровно настолько, насколько могли. Заявления лидеров не противоречили друг другу и в целом соответствовали духу realpolitik, который предполагает приоритет прагматического подхода в вопросе построения двусторонних отношений. Заявления американского президента не содержали каких-либо угроз или моментов, имеющих отношение к российской экономике или санкциям против России. Скорее наоборот, он смягчал провокационные вопросы журналистов. При этом стороны наметили векторы развития сотрудничества в области стратегической и кибербезопасности.
Прошедшая встреча, как и ПМЭФ-2021, оставила скорее положительное впечатление для рынков. Снижение уровня воспринимаемых рисков будет благоприятствовать укреплению российской валюты со стороны и счета текущих операций, и притока спекулятивного капитала.
Мы ожидаем, что в ближайшее время российская валюта продолжит движение к следующему уровню сопротивления — 70,5 рублей за доллар.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта".
Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.