Артисты Большого и Мариинского театров выступят в Самаре на фестивале Аллы Шелест

В Самарском театре оперы и балета с 22 по 31 октября пройдет главное событие балетной осени - ХХI Фестиваль классического балета им. Аллы Шелест "Под сенью русского балета".

В программе три концертные программы: "Эпоха Чернышева. По страницам балетов Мастера", "Время Долгушина", Шелест-гала "Grand pas Петипа" и два спектакля: "Баядерка" и "Жизель".

В Фестивале примут участие артисты балета Большого, Мариинского театров, Музыкального театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко, Самарского академического театра оперы и балета.

Программа Фестиваля:

22 октября - "Эпоха Чернышева. По страницам балетов Мастера" (6+).

Игорь Чернышев - советский, российский артист балета, балетмейстер, народный артист РСФСР. С 1976 до 1995 г. работал главным балетмейстером Куйбышевского (Самарского) театра оперы и балета, в 1991-1993 годах являлся директором театра.

В первом отделении программы - сюита из балета "Гусарская баллада", во втором - сцены, дуэты, фрагменты из спектаклей "Спартак", "Ангара", "Поэма двух сердец", "Щелкунчик", "Маленький принц", "Золушка", номера в постановке Игоря Чернышева "Римский карнавал" на музыку Гектора Берлиоза и "Адажио" на музыку Томазо Альбинони.

24 октября - "Баядерка" (6+).

27 октября - "Время Долгушина" (6+).

Никита Долгушин - советский и российский артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, народный артист СССР. С 1997 по 2006 г. возглавлял балетную труппу Самарского театра оперы и балета. В программе вечера - одноактный балет "Павильон Армиды" и концертные номера. Хореография Никиты Долгушина.

29 октября - "Жизель" (6+).

31 октября - Шелест-гала "Grand pas Петипа" (6+).

Зрителям представят сцены, дуэты и номера в хореографии Мариуса Петипа.

Билеты от 400 рублей.