Доходность по вкладам банка "Открытие" увеличилась до 5,3% годовых

Банк "Открытие" повысил ставки по всей линейке вкладов в рублях для розничных клиентов.

Рост ставок составил 0,2 п. п. на всех сроках размещения средств для депозитов "Надежный", "Открытый", "Активное пополнение" и "Свободное управление", а также для архивного депозита "Основной доход" при выплате процентов в конце срока.

Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, — 5,3% годовых на сроке 730 дней при получении процентов по окончании вклада (по вкладу "Надежный"). Для всех вкладов применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2% годовых для премиальных клиентов.

Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, "Открытие" предлагает накопительный счёт "Моя копилка" со ставкой 4.5% годовых (для премиальных клиентов банка — 4.7%).

Все вклады и накопительные счета, за исключением вклада "Основной доход", можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.