С 17 июня увеличивается количество авиарейсов из Самары на Кипр

В расписании международного аэропорта Курумоч с 17 июня увеличилось количество рейсов в Ларнаку (Кипр).

К полетам на данном направлении приступает авиакомпания S7. Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю по четвергам с вылетом из Самары в 16:35, обратный рейс вылетает из аэропорта Ларнаки в 10:35 и приземляется в Самаре в 15:05.

Полеты выполняются на самолетах AirbusA320. Продолжительность полета составит 4 часа.

Еженедельные полеты на данном направлении сегодня выполняют авиакомпании "Уральские авиалинии" и AzurAir.