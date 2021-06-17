Николай Патрушев ознакомился с работой РКЦ "Прогресс" и "ОДК-Кузнецов"

В четверг, 17 июня, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и полномочный представитель президента страны в ПФО Игорь Комаров вместе с губернатором Дмитрием Азаровым ознакомились с работой одного из крупнейших двигателестроительных предприятий региона "ОДК-Кузнецов".

Завод входит в состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Госкорпорации Ростех, на нем сосредоточены все технологические процессы создания двигателя - от разработки и производства до вывода изделий на рынок и поддержки в эксплуатации у заказчика.

Напомним, предприятие названо в честь генерального конструктора авиационных и ракетных двигателей Николая Дмитриевича Кузнецова, под руководством которого коллективом предприятия было создано 57 оригинальных и модифицированных авиационных и ракетных двигателей марки "НК".

Продукция ПАО "ОДК-Кузнецов" имеет особое значение для поддержания боеготовности дальней авиации Воздушно-космических сил России. На заводе были сконструированы, произведены и технически обслуживаются двигатели НК-12 для дальних бомбардировщиков Ту-95МС, дальних противолодочных самолетов Ту-142 и военно-транспортного самолета Ан-22; НК-25 для бомбардировщиков Ту-22М3 и НК-32 для уникальных стратегических бомбардировщиков Ту-160.

В прошлом году предприятие возобновило серийное производство двигателей НК-32 серии 02 для модернизированного ракетоносца Ту-160М2. Также самарские моторостроители более 60 лет являются монопольными производителями двигателей для ракет-носителей типа "Союз". 100% пилотируемых российских космических пусков и до 80% коммерческих производится с использованием двигателей РД-107/108 и их модификаций, произведенных ПАО "ОДК-Кузнецов".

В сопровождении генерального директора АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Александра Артюхова гости ознакомились с гальваническим производством завода, которое было запущено в конце 2020 года. Новые гальванические линии позволят наносить покрытия на металлические детали для газотурбинных и ракетных двигателей в автоматическом режиме при минимальном вредном воздействии на здоровье работников и окружающую среду. Также они осмотрели новый механический цех производства шестерен, цеха по сборке газотурбинных двигателей малой и большой размерности, цех сборки ракетных двигателей, а также посетили реконструированный испытательный стенд газотурбинных двигателей.

После знакомства с работой "ОДК Кузнецов" Николай Патрушев, Игорь Комаров и Дмитрий Азаров побывали в ракетно-космическом центре "Прогресс". Генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов провел гостей по цехам, в которых проводятся сборка и испытание ракет-носителей "Союз-2" и космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

В настоящее время предприятие проектирует и изготавливает двухступенчатую ракету-носитель "Союз-5" и носитель "Амур-СПГ", который будет работать на новом экологически чистом виде топлива - сжиженном природном газе и жидком кислороде.

Гости осмотрели агрегатно-сварочно-сборочный цех, им показали производственные площадки, где развернуты работы по подготовке к производству перспективной ракеты-носителя "Союз-5" и установлено новое оборудование под сварку трением с перемешиванием. Кроме того, были продемонстрированы изготовленные части новой ракеты-носителя "Союз-5", на которых будут проводиться испытания в ходе реализации данного проекта.