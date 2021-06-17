19 июня в Самаре пройдет единственная в сезоне "Гонка Героев"

19 июня после ковидного перерыва экстремальный забег с препятствиями пройдет в Самарской области на военном полигоне "Рощинский".

В этом году участников ожидает 10-километровая трасса и 37 захватывающих испытаний: рукоходы, переправы, рвы и поля с колючей проволокой. А перед финишной чертой участников будет ждать финальное испытание "Эверест", для преодоления которого потребуются все силы.

Для тех, кто не готов участвовать в состязании, но хочет поболеть за своих друзей или просто ощутить дух спортивного авантюризма, будет организована фан-зона, а также пройдут показательные выступления Вооруженных Сил Российской Федерации, выставка военной техники и вооружений и концертная программа.

"Гонка Героев" - это уже легендарная спортивная гонка всероссийского масштаба, созданная на основе испытаний для подготовки бойцов спецподразделений. Несмотря на профессионально-спортивные "корни", забег сегодня стал поистине народным. Экстремально-спортивное мероприятие подкупает своей доступностью. Участникам не обязательно иметь физическую подготовку на уровне мастера спорта, - опытные инструкторы всегда поддержат в прохождении любого сложного участка дистанции. Именно поэтому поклонники экстремального забега есть по всей России, а само мероприятие проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Владивостоке, Туле, Новосибирске и Сочи. Ежегодно оно собирает в общей сложности до полумиллиона человек.

В сложной эпидемиологической ситуации, когда возвращение мероприятий в привычный формат - уже настоящая победа, популярность любимых спортивных и культурных мероприятий имеет и оборотную сторону. Это лишний повод уделить внимание себе, своим близким и своему здоровью.

"Гонка героев" традиционно собирает любителей спорта - как подготовленных атлетов, так и начинающих спортсменов, любителей бега и экстрима. Здесь своя атмосфера, это всегда яркое событие. Для кого-то участие в "Гонке героев" - это шанс проверить себя, для других - возможность провести время активно, вместе с друзьями в компании с единомышленниками. Главное, что каждый получает положительные эмоции, заряд энергии. В этом году мероприятие также соберет много участников и очень важно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования организаторов, отнестись к этому вопросу максимально ответственно", - отметила заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В этом году для зрителей и участников "Гонки Героев" будут организованы бесплатные автобусы из Самары (от ДК им. Литвинова и автостанции "Аврора"). Отправка из Самары на полигон "Рощинский" - с 07:00 до 13:00 по мере заполняемости. Отправка с полигона "Рощинский" в Самару - с 14:30 до 21:00.

Дополнительная информация по проекту и участию в "Гонке Героев" представлена на сайте.