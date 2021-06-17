16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Нападающий Иван Сергеев останется в "Крыльях Советов" Самарские команды выступят в финале Гимнастрады 19 июня в Самаре пройдет единственная в сезоне "Гонка Героев" ХК ЦСК ВВС подписал пробный контракт с защитником Владиславом Световым Долг "Крыльев Советов" перед Газбанком попробуют продать со скидкой в 15%

Спорт

19 июня в Самаре пройдет единственная в сезоне "Гонка Героев"

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 603
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

19 июня после ковидного перерыва экстремальный забег с препятствиями пройдет в Самарской области на военном полигоне "Рощинский".

В этом году участников ожидает 10-километровая трасса и 37 захватывающих испытаний: рукоходы, переправы, рвы и поля с колючей проволокой. А перед финишной чертой участников будет ждать финальное испытание "Эверест", для преодоления которого потребуются все силы.
Для тех, кто не готов участвовать в состязании, но хочет поболеть за своих друзей или просто ощутить дух спортивного авантюризма, будет организована фан-зона, а также пройдут показательные выступления Вооруженных Сил Российской Федерации, выставка военной техники и вооружений и концертная программа.

"Гонка Героев" - это уже легендарная спортивная гонка всероссийского масштаба, созданная на основе испытаний для подготовки бойцов спецподразделений. Несмотря на профессионально-спортивные "корни", забег сегодня стал поистине народным. Экстремально-спортивное мероприятие подкупает своей доступностью. Участникам не обязательно иметь физическую подготовку на уровне мастера спорта, - опытные инструкторы всегда поддержат в прохождении любого сложного участка дистанции. Именно поэтому поклонники экстремального забега есть по всей России, а само мероприятие проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Владивостоке, Туле, Новосибирске и Сочи. Ежегодно оно собирает в общей сложности до полумиллиона человек.

В сложной эпидемиологической ситуации, когда возвращение мероприятий в привычный формат - уже настоящая победа, популярность любимых спортивных и культурных мероприятий имеет и оборотную сторону. Это лишний повод уделить внимание себе, своим близким и своему здоровью.

"Гонка героев" традиционно собирает любителей спорта - как подготовленных атлетов, так и начинающих спортсменов, любителей бега и экстрима. Здесь своя атмосфера, это всегда яркое событие. Для кого-то участие в "Гонке героев" - это шанс проверить себя, для других - возможность провести время активно, вместе с друзьями в компании с единомышленниками. Главное, что каждый получает положительные эмоции, заряд энергии. В этом году мероприятие также соберет много участников и очень важно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования организаторов, отнестись к этому вопросу максимально ответственно", - отметила заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В этом году для зрителей и участников "Гонки Героев" будут организованы бесплатные автобусы из Самары (от ДК им. Литвинова и автостанции "Аврора"). Отправка из Самары на полигон "Рощинский" - с 07:00 до 13:00 по мере заполняемости. Отправка с полигона "Рощинский" в Самару - с 14:30 до 21:00.
Дополнительная информация по проекту и участию в "Гонке Героев" представлена на сайте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виталий Сахабиев 30 апреля 2021 09:45 Дворцу спорта в Самаре присвоят имя Владимира Высоцкого

Он же алкаш и наркоман был, в чем логика?

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Лилия Борханова 03 июля 2018 05:54 Дмитрий Шляхтин: "Вопрос дальнейшего существования Академии Коноплева не стоит в принципе"

Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.

Александр Иванов 07 мая 2018 04:45 "Крылья Советов" оформили выход в премьер-лигу

С возвращением, Команда!

Фото на сайте

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4