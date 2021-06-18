16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Долг "Крыльев Советов" перед Газбанком попробуют продать со скидкой в 15% Конкурсную массу Газбанка могут пополнить за счет имущества топ-менеджеров ВТБ снижает ставки по ипотечным программам ПСБ запустил новый сервис для предпринимателей — смартфон как платежный терминал ВТБ в апреле выдал 100 млрд руб. ипотеки

Банки Финансы

Надия Черкасова приняла участие в подготовке форума ОБСЕ

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 341
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Заместитель президента - председателя правления банка "Открытие", председатель комитета по развитию женского предпринимательства "Опоры России" Надия Черкасова выступила на подготовительной встрече 29-го ежегодного Экономико-экологического форума ОБСЕ. Она рассказала о развитии женского предпринимательства в России.

Черкасова отметила, что представляет бизнес-сообщество, объединяющее более 60 тысяч женщин-предпринимателей из 65 городов России. Оно ежегодно проводит более 600 мероприятий, и даже пандемия не помешала проводить их в онлайн-формате.

Индекс WBI, который регулярно уже семь лет замеряет женскую предпринимательскую активность в России, показывает, что, несмотря на коронакризис, 93% женщин планируют и дальше развивать свое дело. 59% опрошенных отмечают, что им удалось быстро адаптироваться к новым реалиям. Индекс WBI показывает, что женщины чаще всего начинают свой бизнес в отраслях с низким финансовым порогом входа. Либо в отраслях, где сами являются потребителями и у них больше уверенности в том, что они смогут создать успешный бизнес. Например, в производстве детских товаров.

"Одна из наиболее востребованных в России программ - образовательная программа для женщин в декретном отпуске - "Мама-предприниматель". Уникальность этой программы в том, что после обучения женщины презентуют свои проекты жюри, получают гранты, кредиты и менторскую поддержку от нашего сообщества", - отметила Надия Черкасова. Это особенно важно, поскольку 58% женщин отмечают, что один из главных барьеров открытия своего бизнеса - это отсутствие стартового капитала и финансирования.

Надия Черкасова выразила надежду, что ОБСЕ будет уделять должное внимание популяризации женского предпринимательства, организации международных женских бизнес-форумов и конкурсов для женщин-предпринимателей. Кроме того, важно развивать обмен опытом в сферах обучения предпринимательству женщин, имеющих несовершеннолетних детей, а также разрабатывать финансовые инструменты поддержки для женских стартапов.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4