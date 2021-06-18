Надия Черкасова приняла участие в подготовке форума ОБСЕ

Заместитель президента - председателя правления банка "Открытие", председатель комитета по развитию женского предпринимательства "Опоры России" Надия Черкасова выступила на подготовительной встрече 29-го ежегодного Экономико-экологического форума ОБСЕ. Она рассказала о развитии женского предпринимательства в России.

Черкасова отметила, что представляет бизнес-сообщество, объединяющее более 60 тысяч женщин-предпринимателей из 65 городов России. Оно ежегодно проводит более 600 мероприятий, и даже пандемия не помешала проводить их в онлайн-формате.

Индекс WBI, который регулярно уже семь лет замеряет женскую предпринимательскую активность в России, показывает, что, несмотря на коронакризис, 93% женщин планируют и дальше развивать свое дело. 59% опрошенных отмечают, что им удалось быстро адаптироваться к новым реалиям. Индекс WBI показывает, что женщины чаще всего начинают свой бизнес в отраслях с низким финансовым порогом входа. Либо в отраслях, где сами являются потребителями и у них больше уверенности в том, что они смогут создать успешный бизнес. Например, в производстве детских товаров.

"Одна из наиболее востребованных в России программ - образовательная программа для женщин в декретном отпуске - "Мама-предприниматель". Уникальность этой программы в том, что после обучения женщины презентуют свои проекты жюри, получают гранты, кредиты и менторскую поддержку от нашего сообщества", - отметила Надия Черкасова. Это особенно важно, поскольку 58% женщин отмечают, что один из главных барьеров открытия своего бизнеса - это отсутствие стартового капитала и финансирования.

Надия Черкасова выразила надежду, что ОБСЕ будет уделять должное внимание популяризации женского предпринимательства, организации международных женских бизнес-форумов и конкурсов для женщин-предпринимателей. Кроме того, важно развивать обмен опытом в сферах обучения предпринимательству женщин, имеющих несовершеннолетних детей, а также разрабатывать финансовые инструменты поддержки для женских стартапов.