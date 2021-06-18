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Инклюзия и профориентация: как подготовить детей к взрослой жизни

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В дискуссии на тему: "Разнообразие и инклюзивность в корпоративной культуре", которая прошла недавно в Самарском областном вещательном агентстве по инициативе представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области при поддержке информационного портала "Волга Ньюс", приняли участие председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анна Бушлякова, менеджер по связям с общественностью и внутренним коммуникациям компании АО "Данон Россия" Татьяна Голуб, руководитель Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников "Десница" Евгений Печерских, председатель Самарской региональной общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с детства и их семей "Интеллект" Елена Головинская, руководитель самарской студии инклюзивного творчества Екатерина Сизова, а также художественный руководитель и режиссер творческой инклюзивной студии "Э-моция" (Казань) Неля Суркина и специалист отдела для незрячих и слабовидящих ЦГБ им. Л. Н. Толстого АНО "БЕЛАЯ ТРОСТЬ" (Севастополь) Александра Лазарева.

Фото: предоставлено автором

Школы и колледжи должны перестроиться

Руководитель общественной организации "Интеллект" для детей с ментальной инвалидностью Елена Головинская рассказала о проблемах подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья к взрослой жизни. Школа и родители должны работать совместно, однако на деле это не всегда так. Наблюдения, сделанные Еленой Головинской, доказывают: родители чаще занимают позицию ожидания, перекладывая ответственность на тех, кто компетентен — специалистов, медиков. Сориентироваться в мире профессий и собственных возможностей детям из "Интеллекта" помогают не только педагоги и родители, но и представители малого бизнеса, ИП. Они часто посещают ребят и проводят с ними мастер-классы.

По словам Елены Головинской, за 50 лет в коррекционных школах детей с особенностями интеллекта обучают только швейному делу и сельскохозяйственному труду. Швейники на рынке практически не востребованы, сельскохозяйственные работники нужны только в сельской местности. Кроме того, у таких детей не всегда есть возможность переучиться.

В Самаре эксперты обсудили "Разнообразие и инклюзивность в корпоративной культуре" В Самаре эксперты обсудили "Разнообразие и инклюзивность в корпоративной культуре"
В пятницу, 4 июня, в Самарском областном вещательном агентстве прошел круглый стол "Разнообразие и инклюзивность в корпоративной культуре" в формате офлайн и видеоконференцсвязи. Дискуссию организовало представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области при поддержке информационного портала "Волга Ньюс".

"Наши ребята не могут переучиваться. Но если обучить их по правильному алгоритму, они никогда его не нарушат. Это самые добросовестные работники. Главное — выстроить и угадать, какая профессия будет нужна через 10-15 лет. И это проблема квалификационного перехода, так как школы и колледжи во многом придерживаются прежних путей", — рассказала Елена Головинская.

Кроме того, она сообщила о том, что недавно в Самаре был разработан учебно-методический комплект, вошедший в федеральный перечень учебников.

"В течение пяти лет ребята могут освоить широкий комплекс профессий, либо, если имеют сложные нарушения, какое-то одно направление, — рассказывает эксперт. — Когда мы начинали готовить комплект, думали, на что ориентироваться. Взяли за основу профессиональные стандарты и не прогадали. Благодаря этой программе будет обеспечен гибкий прямой переход к подготовке востребованных специалистов".

"Правильная" инклюзия

Проблемы образования детей с инвалидностью, воспитание в семье с гиперопекой, устаревшие образовательные стандарты и мифы при трудоустройстве — лишь часть проблем, с которыми приходится сталкиваться людям с инвалидностью. Один из важных блоков — эмоциональная составляющая. Настоящим спасением для человека с ОВЗ может стать погружение в творчество и активную жизнь — танцы, театральная студия и даже яхтинг.

Директор самарской студии инклюзивного творчества Екатерина Сизова рассказала о том, как в их студии выстроена работа. Она отметила, что студия молодая, в 2021 году ей исполняется всего пять лет. Однако за это время в ней появилось более 100 участников, восемь творческих направлений (театры, танцы, вокал, театр моды, игра на музыкальных инструментах, психологическая лаборатория и т. д.) и десятки людей, готовых поддержать идеи студии.

"Наша организация выработала понятие "правильная инклюзия", когда процесс чего-то исключенного воспринимается исключительно с двух сторон — со стороны самостоятельного включения в жизнь активного общества и принятия этим обществом людей, желающих быть включенными, — рассказала Екатерина Сизова. — Наша организация имеет восемь полноценных коллективов, которые участвуют в городских, междугородних и международных конкурсах. Нас активно поддерживают представители власти и бизнеса, широко развито корпоративное волонтерство, сотрудники организаций вовлекаются в процесс не разово, а на постоянной основе.

"Э-моция" помогла стать артистом

Другая участница беседы, худрук и режиссер инклюзивной студии "Э-моция" из Казани Неля Суркина поделилась опытом, как люди с ОВЗ, мечтавшие стать актерами и актрисами, реализовали свою мечту. Сейчас в студии 23 участника — это те, кто выступает в спектаклях, и те, кто пока посещает только мастер-классы.

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В пятницу, 4 июня, в Самарском областном вещательном агентстве прошел круглый стол "Разнообразие и инклюзивность в корпоративной культуре". Дискуссию организовало представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области при поддержке информационного портала "Волга Ньюс".

"Мы проводим спектакли бесплатно, выступаем в залах на 500-600 мест. За пять лет работы поставили семь спектаклей, побывали в 12 городах России, нас посетило более семи тысяч зрителей, — делится опытом Неля Суркина. — Первые полтора года мы двигались только на энтузиазме, ничего не знали о молодежных проектах, возможностях выходить на гранты, получать финансовую поддержку. За эти пять лет более 300 профессионалов в сфере культуры и искусства стали нашими добровольными помощниками".

Гонки под "Парусами духа"

А в Екатеринбурге и Севастополе в рамках проекта "Паруса духа" развивается инклюзивный яхтинг — экспедиции, гонки на парусных катамаранах и яхтах с участием людей с инвалидностью. Свой опыт участникам круглого стола презентовала специалист отдела для незрячих и слабовидящих АНО "Белая трость" из Севастополя Александра Лазарева.

"Многие думают — классно, посадили инвалидов на яхту и катают по Средиземному морю. Но это не так. Каждый участник — равноценный член команды, и мы организуем сценарий так, чтобы ты обязательно проявил свои способности и таланты в команде. Слепые, между прочим, — отличные матросы. Люди на колясках прекрасно могут управлять яхтой. Некоторые справляются с приготовлением еды, моют палубу, швартуются. Применение найти себе легко", — делится она опытом.

Другой сценарий, о котором рассказала Александра Лазарева, — экологический волонтерский лагерь. Его главная особенность — взаимодействие, в том числе за счет конфликтных ситуаций, требующих преодоления. В таком лагере с людьми происходят внутренние позитивные изменения.

Гид потребителя

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