Анна Бушлякова: "Нужно формировать инклюзивную культуру в обществе и внутри компаний"

В пятницу, 4 июня, в Самарском областном вещательном агентстве прошел круглый стол "Разнообразие и инклюзивность в корпоративной культуре". Дискуссию организовало представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области при поддержке информационного портала "Волга Ньюс".

Эксперты

Участниками круглого стола стали председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" (ФМИ) в России Анна Бушлякова, менеджер по связям с общественностью и внутренним коммуникациям компании АО "Данон Россия" Татьяна Голуб, руководитель Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников "Десница" Евгений Печерских, председатель Самарской региональной общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с детства и их семей "Интеллект" Елена Головинская, руководитель самарской студии инклюзивного творчества Екатерина Сизова, а также художественный руководитель и режиссер творческой инклюзивной студии "Э-моция" (Казань) Неля Суркина и специалист отдела для незрячих и слабовидящих ЦГБ им. Л.Н.Толстого АНО "БЕЛАЯ ТРОСТЬ" (Севастополь) Александра Лазарева.

Эксперты рассказали, какие практики инклюзии наработаны в России, как создается инклюзивная рабочая среда, как в компаниях реализуется инклюзивная политика труда и занятости, какие задачи надо решить, чтобы разнообразие и инклюзия получили дальнейшее распространение.

Принцип - равные возможности

Открывая круглый стол, Анна Бушлякова подчеркнула важность дискуссии и отметила, что компании все чаще включают в свою бизнес-стратегию соответствие целям устойчивого развития (в 2015 г. ООН обнародовала новый план устойчивого развития Agenda 2030, в рамках которого обозначены 17 целей устойчивого развития на ближайшие годы. - Прим. ред.). Достижение целого ряда целей устойчивого развития связано с распространением инклюзивных практик. Это и Цель №3 - хорошее здоровье и благополучие, Цель №5 - гендерное равенство, Цель №8 - достойная работа и экономический рост, Цель №10 - уменьшение неравенства и др.

Анна Бушлякова рассказала участникам круглого стола о корпоративной культуре аффилированных компаний ФМИ в России, которую можно назвать культурой "открытых дверей", где все сотрудники, вне зависимости от пола, возраста, трудового стажа в компании, могут участвовать во всех бизнес-процессах, вносить инновационные предложения, и знать, что их идеи будут услышаны и найдут отражение на практике.

"Для нашей компании инклюзия означает равные возможности участия в жизни общества и равные возможности реализации своих профессиональных навыков для всех, независимо от пола, возраста, физических или ментальных особенностей. Для нас это одинаково важно - как внутри компании, когда мы реализуем инклюзивную политику труда и занятости, так и вовне, в инклюзивных социальных проектах, с целью социализации людей с инвалидностью, - отметила Анна Бушлякова.

Инклюзия становится неотъемлемой частью корпоративной культуры. "С 2015 г. мы ежегодно подтверждаем статус лучшего работодателя по версии независимого голландского института Top Employers Institute. Мы гордимся тем, что в нашей компании сформированы и успешно реализуются лучшие практики с точки зрения управления персоналом, в том числе предоставление возможностей для талантливых кандидатов с инвалидностью для реализации своего профессионального потенциала". Сейчас в компании работает порядка 50 сотрудников с инвалидностью. Существует программа по взаимной адаптации сотрудников с инвалидностью и без нее. Она реализуется в формах специального обучения, общения, а также в виде квестов, когда в игровой форме формируются практические навыки взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями, в том числе и при выполнении своих рабочих обязанностей.

Инклюзия в корпоративной социальной ответственности

При принятии решений о реализации благотворительных проектов компании все больше внимания обращается на то, какое место в жизни общества занимает социальная проблема, какое внимание ей уделяется.

Так, с момента подписания Меморандума о намерениях весной 2017 года ФМИ в России сотрудничает с Благотворительным фондом "Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", ориентированным на поддержку большой социальной группы, поскольку в России проживает порядка 280 тысяч инвалидов по зрению, 2,5 млн слабовидящих и, согласно оценкам экспертов, порядка 12-15 тысяч слепоглухих людей. Направления совместной работы обширны: от создания образовательных модулей для специалистов, работающих со слепоглухими, закупки оборудования, необходимого для реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями, поддержки научной разработки инновационного реабилитационного нейрокоммуникатора, до строительства Ресурсного центра для слепоглухих людей в поселке Князево Ленинградской области, который принял первых подопечных в сентябре 2020 года.

"Наши благотворительные проекты и программы реализуются в партнёрстве с влиятельными и эффективными некоммерческими организациями (НКО). Полученный нами опыт подтверждает, что крупные компании могут перейти от стратегии оказания благотворительной помощи к стратегии активного участия в решении различных социальных проблем и в содружестве со специалистами в этих областях находить передовые решения и превращать их в полноценные социальные технологии. Это важный вклад в построение инклюзивной экономики, обеспечивающий равный доступ к экономической независимости и содействующий беспрепятственному взаимодействию между социальными группами", - отметила Анна Бушлякова.

Инклюзия - это равные права

Другой участник круглого стола, менеджер по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "Данон Россия" Татьяна Голуб рассказала о лучших практиках, наработанных в их компании, а также об условиях труда и социальной поддержки, которые влияют на производительность и эффективность работы. Темой презентации Татьяны Голуб стала "Данон - инклюзивный работодатель для женщин". И это не случайно. Ведь если во многих компаниях женщины с малолетними детьми только мечтают о гибком графике, дополнительных днях к отпуску и так называемых комнатах матери и ребенка, то в Данон это уже реальность.

"Инклюзию мы рассматриваем не только как безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас это трактуется гораздо шире - равные права мужчин и женщин, отсутствие гендерных перекосов, умение руководства слушать и слышать мнение сотрудников, возможность данонеров формировать собственное будущее", - отметила она. Как можно узнать, какие изменения необходимы? Только спросить об этом напрямую.

Раз в два года в компании проходит глобальный опрос, в котором участвуют сотрудники от низшего звена до топ-менеджеров. Он охватывает разные сферы деятельности, в том числе безопасность, взаимоотношения с коллегами и начальством, развитие и обучение, меры поддержки и условия труда. Затем на основе полученных данных разрабатывается план необходимых изменений и улучшений. Так, за последние два года в офисах, где работает большое количество женщин, имеющих детей, появились комнаты матери и ребенка. Кроме того, на всех заводах, помимо столовых, были открыты комнаты приема пищи и оборудованы комнаты отдыха.

"На самарском заводе таких несколько. Одна из них находятся прямо на производстве. За стеклом работают конвейеры, а здесь можно отдохнуть, расслабиться в массажном кресле или размяться на турнике. Комната была оборудована исходя из пожеланий сотрудников", - комментирует Татьяна Голуб. - И, пожалуй, главное достижение - все работники заводов обеспечены бесплатными горячими обедами".

Кроме того, участник круглого стола рассказала о дополнительной поддержке родителей-"данонеров". В компании действует целая программа, касающаяся финансовой и других видов помощи для сотрудников с детьми.

"Компания предусматривает целевые дотации на оплату медицинских услуг, дополнительные компенсации по больничным листам по беременности и родам, отцам предоставляется дополнительный отпуск при рождении или усыновлении ребенка, а в то время пока мама находится в отпуске по уходу за ребенком, она продолжает пользоваться рабочей sim-картой, страховкой от несчастных случаев и полисом ДМС. Если же сотрудникам или членам их семей понадобились деньги на дорогостоящую операцию или лекарства, то они могут обратиться в Социальный фонд компании. Из средств этого фонда можно получить до 300 тысяч рублей", - сообщила Татьяна Голуб.

В 2020 году, по версии Forbes Woman, АО "Данон Россия" заняло первое место среди лучших компаний для женской карьеры. Исследовались гендерный состав, уровень заработной платы, равные карьерные возможности, условия труда и корпоративные программы по поддержке и развитию. Выяснилось, что по ряду позиций женщины даже опережают мужчин. К примеру, 55% среди менеджеров среднего звена - это женщины, 56% представительниц слабого пола входят в 10% самых высокооплачиваемых сотрудников.