Самарской области из федерального бюджета выделено дополнительно более 2,5 млрд рублей

Самарской области на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет дополнительно выделено из федерального бюджета 1,6 млрд рублей, сообщил депутат от Самарской области, член Комиссии Федерального Собрания Леонид Симановский.

Решение о выделении средств было принято правительством после одобрения комиссией при поддержке депутата. Леонид Симановский уточнил, что с учетом средств, уже предусмотренных законом о федеральном бюджете на 2021 год, в этом году федеральная помощь Самарской области в ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет в сумме составит 4,5 млрд рублей.

Леонид Симановский пояснил: "Правительство и наша парламентская комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований продолжает оказывать поддержку нашим гражданам. Напомню, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет малоимущим семьям были введены на постоянной основе в марте прошлого года по инициативе президента РФ Владимира Владимировича Путина, его указом. Это очень существенная помощь нашим гражданам, особенно сейчас, в условиях сохраняющихся проблем из-за пандемии коронавируса. Из федерального бюджета обеспечивается софинансирование соответствующих расходов регионов. Осенью прошлого года при принятии трехлетнего федерального бюджета мы вместе с руководством Самарской области добились выделения нашему региону в этом году на эти цели 2,93 млрд рублей. Благодаря совместной работе нашей парламентской комиссии с правительством РФ к этой сумме сейчас добавлено еще более 1,6 млрд рублей. Напомню, в этом году часть семей должна получать данную поддержку в повышенном размере".

Кроме того, Леонид Симановский добавил, что Самарской области из федерального бюджета выделено более 95 млн руб. на модернизацию лабораторий диагностики инфекционных заболеваний.

"Модернизация диагностических инфекционных лабораторий в медицинских организациях - это очень важная мера, связанная с защитой здоровья наших граждан с учетом того опыта, который мы получили за время пандемии коронавируса. Мы должны быть всегда в полной готовности оперативно выявлять любые инфекции, не допуская их распространения, оперативно оказывать медицинскую помощь. Выделенные Самарской области федеральные средства помогут обновить оборудование областных лабораторий, что позволит эффективно выявлять широкий спектр инфекционных заболеваний", - подчеркнул депутат.