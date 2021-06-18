Дмитрий Богданов: "Ярмарки продукции самозанятых - один из самых востребованных инструментов поддержки"

С 15 по 18 июня самозанятые Самарской области смогли принять участие и представить свою продукцию на площадке фестиваля "ВолгаФест", посетителями которого ежедневно становились более 20 тысяч человек. Организатором ярмарки стало министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

"Ярмарки товаров ручной работы уже зарекомендовали себя в качестве одной из самых популярных мер поддержки самозанятых в Самарской области. Именно поэтому мы решили привлечь пользователей специального налогового режима к участию в таком масштабном событии, как "ВолгаФест". Высокая посещаемость набережной в эти дни позволит самозанятым продемонстрировать и реализовать уникальную продукцию, расширить круг постоянных покупателей и в общении с коллегами найти возможные точки взаимодействия, которые позволят совместно создавать креативные и взаимовыгодные проекты", - считает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Более чем 100 заявок было подано самозанятыми региона в ходе подготовки к мероприятию. В результате экспертная комиссия одобрила 24 проекта, авторы которых в течение четырех дней представляли свою продукцию на едином стенде регионального центра "Мой бизнес", расположенном на набережной Волги под Маяковским спуском. Среди участников, получивших индивидуальные места на ярмарке, были представлены производители микрозелени, натуральных свечей, изделий из дерева, украшений ручной работы, полезных десертов, предметов интерьера, сувенирной продукции с символикой региона.

"Совершенно особенная атмосфера, когда ты общаешься со своим покупателем лично, видишь эти эмоции, происходит обмен энергией, - отметила автор проекта MOZAIKA Екатерина Туманова. - Организаторы предоставили индивидуальные места, создали комфортную площадку, которая позволила познакомиться с большим количеством новых людей, найти покупателей, заявить о себе и своем проекте. Такая поддержка очень важна для нас, всегда интересно и полезно принимать участие в таких мероприятиях".

До конца 2021 года для самозанятых граждан Самарской области состоятся новые сезонные ярмарки, анонсы событий размещаются на едином портале государственной поддержке бизнеса в регионе mybiz63.ru (раздел "Календарь мероприятий").