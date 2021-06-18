Чемпионский кубок "Зенита" прилетит в Самару

"Зенит" и глобальный партнер клуба авиакомпания "Россия" продолжают невероятное путешествие главного футбольного трофея страны.
Самара впервые примет турне Кубка чемпионов РПЛ, который проходит в шести городах России - от берегов Тихого океана до Санкт-Петербурга.
Легендарный полузащитник сине-бело-голубых Алексей Игонин представит новый трофей "Зенита" и проведет автограф-сессию для болельщиков. Также в программе - интерактивная программа и розыгрыш сувениров от клуба и партнера.
Праздник начнется 21 июня в 12:00 в фан-зоне Евро-2020 на территории стадиона "Солидарность Арена". Вход свободный.
В начале июня чемпионский кубок уже побывал во Владивостоке, Тюмени, Челябинске и Нижнем Новгороде. 25 июня путешествие кубка завершится выставкой в Санкт-Петербурге.
Маршрут тура совпадает с обширной полетной программой глобального партнера сине-бело-голубых - авиакомпании "Россия" из Петербурга и Москвы.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))