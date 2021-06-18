Чемпионский кубок "Зенита" прилетит в Самару

"Зенит" и глобальный партнер клуба авиакомпания "Россия" продолжают невероятное путешествие главного футбольного трофея страны.

Самара впервые примет турне Кубка чемпионов РПЛ, который проходит в шести городах России - от берегов Тихого океана до Санкт-Петербурга.

Легендарный полузащитник сине-бело-голубых Алексей Игонин представит новый трофей "Зенита" и проведет автограф-сессию для болельщиков. Также в программе - интерактивная программа и розыгрыш сувениров от клуба и партнера.

Праздник начнется 21 июня в 12:00 в фан-зоне Евро-2020 на территории стадиона "Солидарность Арена". Вход свободный.

В начале июня чемпионский кубок уже побывал во Владивостоке, Тюмени, Челябинске и Нижнем Новгороде. 25 июня путешествие кубка завершится выставкой в Санкт-Петербурге.

Маршрут тура совпадает с обширной полетной программой глобального партнера сине-бело-голубых - авиакомпании "Россия" из Петербурга и Москвы.