Сотрудницу ФНС из Самары заподозрили в посредничестве во взяточничестве

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы ИФНС России по Промышленному району. Ее подозревают в покушении на получение взятки, сообщает региональное СУ СК РФ.