В Самаре открылась выставка "Лето 1941"

В Доме-музее М. В. Фрунзе открылась выставка "Лето 1941" (6+). Экспозиция посвящена 80-тилетию с начала Великой Отечественной Войны.
Посетители узнают о событиях первых дней войны. Краеведческая часть выставки раскроет детали эвакуации промышленности в Куйбышев, а также расскажет о начале массовой мобилизации советских граждан в ряды армии.
Завершает выставку рассказ о Ельнинском сражении — первой успешной операции Красной армии в сентябре 1941 года.
На выставке представлено оружие, униформа и экипировка противоборствующих сторон, фотографии и личные письма бойцов и командиров Красной армии, датированные летом 1941 года.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.