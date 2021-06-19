В Самаре открылась выставка "Лето 1941"

В Доме-музее М. В. Фрунзе открылась выставка "Лето 1941" (6+). Экспозиция посвящена 80-тилетию с начала Великой Отечественной Войны.

Посетители узнают о событиях первых дней войны. Краеведческая часть выставки раскроет детали эвакуации промышленности в Куйбышев, а также расскажет о начале массовой мобилизации советских граждан в ряды армии.

Завершает выставку рассказ о Ельнинском сражении — первой успешной операции Красной армии в сентябре 1941 года.

На выставке представлено оружие, униформа и экипировка противоборствующих сторон, фотографии и личные письма бойцов и командиров Красной армии, датированные летом 1941 года.