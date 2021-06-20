Нападающий Иван Сергеев останется в "Крыльях Советов"

"Крылья Советов", вернувшиеся в российскую премьер-лигу, хотят сохранить у себя в команде нападающего Ивана Сергеева. На сегодняшний день у 26-летнего футболиста есть несколько предложений от других клубов РПЛ.
Об этом сообщают vesti.ru.
Отметим, что в прошлом сезоне Иван Сергеев забил 40 мячей в 39 матчах, чем помог "Крыльям Советов" вернуться в элиту российского футбола. Сам Иван стал лучшим бомбардиром ФНЛ.
Несколько дней назад в прессе появилась информация о возможном переходе Сергеева в ЦСКА и "Локомотив".
Однако генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев заявил, что клуб планирует сохранить у себя сильнейшего нападающего.
"Никаких переговоров с клубом никто не вел. Мы намерены сохранить игрока у себя. Надеюсь, в ближайшее время вы услышите, что Сергеев остается в Самаре", — отметил Андреев.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))