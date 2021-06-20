Нападающий Иван Сергеев останется в "Крыльях Советов"

"Крылья Советов", вернувшиеся в российскую премьер-лигу, хотят сохранить у себя в команде нападающего Ивана Сергеева. На сегодняшний день у 26-летнего футболиста есть несколько предложений от других клубов РПЛ.

Об этом сообщают vesti.ru.

Отметим, что в прошлом сезоне Иван Сергеев забил 40 мячей в 39 матчах, чем помог "Крыльям Советов" вернуться в элиту российского футбола. Сам Иван стал лучшим бомбардиром ФНЛ.

Несколько дней назад в прессе появилась информация о возможном переходе Сергеева в ЦСКА и "Локомотив".

Однако генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев заявил, что клуб планирует сохранить у себя сильнейшего нападающего.

"Никаких переговоров с клубом никто не вел. Мы намерены сохранить игрока у себя. Надеюсь, в ближайшее время вы услышите, что Сергеев остается в Самаре", — отметил Андреев.