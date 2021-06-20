В Самаре определили места, где летом 2021 года запрещено купаться

Администрация Самары опубликовала список мест, где купание может быть опасным для жизни и здоровья. Эти пляжи не оборудованы по стандарту, дно не является безопасным, нет инфраструктуры для отдыха и спасательного оборудования.

Всего в списке 77 объектов в девяти районах Самары. Меньше всего опасных для купания мест в Советском и Железнодорожном районах — по 1. А больше всего запретных пляжей в Красноглинском районе — сразу 20.

Полный список пляжей на Волге и реке Самара, на которых купание запрещено:

Левый берег реки Волги — от ул. Подъемной, д. 43 до ул. Водозаборной, д. 13;

Побережье реки Самара — в границах Куйбышевского внутригородского района;

Протока Сухая Самарка — от ул. Подъемной, д. 35 до ул. Западной, д. 1;

Остров Коровий — левый берег реки Волги, правый берег протоки Сухая Самарка;

Река Татьянка — в районе улиц Белорусской, Большой Караванной, Обувной;

Левый берег реки Волги — от ул. Маяковского до ул. Вилоновской;

Правый берег реки Волги — в границах Ленинского внутригородского района;

Левый берег реки Волги — от ул. Лесной, д. 23 к. 2 до ул. Лесной д. 23 к. 100;

Левый берег реки Волги — от ул. Соколова, д. 1, а до ул. Травяной, д. 2;

Левый берег реки Волги — от Второй просеки, д. 13 до ул. Советской Армии, д. 6;

Левый берег реки Волги — от ул. Советской Армии д. 294 до Шестой просеки, д. 11 а;

Правый берег реки Волги — от острова Голодный до турбазы Ладья;

Остров Рождественский — правый берег реки Волги;

Затон Грязный — правый берег реки Волги;

Левый берег реки Волги — от ул. Советской Армии, 298 до ул. Берег реки Волги, д. 43;

Правый берег реки Волги (включая протоки и озера) — от острова Голодный до базы отдыха "Вольница" (включительно);

Левый берег реки Самары (включая протоки и озера) — от Кировского мостового перехода до СДТ "Надежда";

Правый берег реки Самары — от моста Кировский до ул. XXII Партсъезда, д. 2, к. 7;

Остров Поджабный — правый берег реки Волги;

Левый берег реки Волги — от ул. Ленинградской до стрелки рек Волги и Самары;

Правый берег реки Самары — от ул. Молодогвардейской до стрелки рек Волги и Самары;

Река Самара — поселок Киркомбинат ул. Набережная реки Самары.