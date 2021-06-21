ПСБ и "Терра Тех" запустили космический мониторинг залогов банка

ПСБ и АО "Терра Тех" реализуют совместный проект по комплексному космическому мониторингу и геопространственному анализу имущественных активов банка. В рамках сотрудничества разработан облачный геоинформационный сервис в интересах ПСБ для мониторинга строящихся собственных и залоговых объектов и земельных участков.
Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) и сервисы на его основе являются новым инструментом для российских компаний финансового рынка. Развитие систем анализа геопространственных данных открывает широкие возможности их применения в области аудита, банковской, страховой, инвестиционной деятельности и консалтинга.
Специалисты ПСБ благодаря решению на основе данных ДЗЗ оперативно получают необходимые сведения и аналитику по строительству и землепользованию для принятия управленческих и кредитных решений, контроля исполнения условий кредитного договора и целевого расходования заемных средств. Геосервис, объединяющий космические снимки сверхвысокого разрешения с информацией из баз данных банка и внешних источников, реализован в виде веб-приложения и работает в том числе на мобильных устройствах.
Одна из задач, которая была решена в рамках реализации проекта, — космический скрининг имеющихся у банка земельных активов для оценки их потенциала с точки зрения девелопмента. В результате работы геосервиса каждый участок на основании ряда критериев получил свой балл по степени его перспективности для жилой застройки или строительства объектов социальной инфраструктуры.
Благодаря сервису специалисты по андеррайтингу при принятии решений о кредитовании сельхозпроизводителей заранее видят расширенные характеристики земель, которые аграрий готов предоставить в залог.
"Использование космического мониторинга позволяет банку решить сразу несколько задач — повысить качество оценки заемщиков и их проектов, сократить затраты на андеррайтинг и контроль целевого использования кредитных средств, что в результате обеспечивает эффективное управление рисками в реализации крупных инфраструктурных проектов. ПСБ планирует расширять применение геоинформационных технологий в процессах кредитования, проектного финансирования и управления имущественными активами", — прокомментировал заместитель директора административно-организационного департамента ПСБ Алексей Трякин.
"Глобальный рынок космических геосервисов для финансового сектора активно формируется, демонстрирует ежегодный рост. В международной практике материалы космической съемки все чаще применяются банками, финансовыми институтами, страховыми и консалтинговыми компаниями для оценки и прогнозирования. Мы считаем, что в России это направление имеет большой потенциал и очень рады достигнутым результатам в рамках старта сотрудничества с ПСБ", — отметила генеральный директор "Терра Тех" Милана Элердова.
АО "Терра Тех" — дочернее предприятие АО "Российские космические системы", созданное по стратегической инициативе Госкорпорации "Роскосмос" в статусе коммерческого оператора услуг ДЗЗ и геоинформационных сервисов на их основе. Основное направление деятельности компании — разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли, в интересах государственных структур, коммерческих организаций и физических лиц. Информационно-аналитические сервисы "Терра Тех" направлены на решение задач автоматизации бизнес-процессов заказчика, связанных с поиском и анализом любой доступной пространственной информации на территории земного шара за любой период времени.
ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) — универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.
ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.
Региональная сеть банка насчитывает около 300 офисов и более 9 тысяч банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) по России.