Мошенники выманили у сельчанина из Самарской области 495 тыс. рублей

В Большечерниговском районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за телефонного мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Как сообщает прокуратура Самарской области, в июне 2021 г. неизвестные обманули 54-летнего жителя с. Большая Черниговка. Мошенники позвонили ему и уверили, что на мужчину пытаются оформить кредит и необходимо перевести деньги на защищенный счет . По указанию злоумышленников потерпевший перевел им 495 тыс. рублей.