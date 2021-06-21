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ВТБ Лизинг стал партнёром поставщика Toyota, Lexus, KIA, Hyundai, BMW, Mercedes-Benz в Самаре

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ Лизинг заключил партнёрское соглашение с поставщиком автомобилей AVIRRA в Самаре. Теперь клиентам компании в регионе на специальных условиях доступны легковые машины популярных брендов Toyota, Lexus, KIA, Hyundai, BMW и Mercedes-Benz.

В рамках партнерских отношений с AVIRRA ВТБ Лизинг предлагает бизнесу и владельцам компаний машины без авансового платежа. Например, Toyota Land Cruiser 200 с рекомендованной розничной ценой 5 465 000 рублей можно приобрести в финансовый лизинг c 0% авансом сроком на 3 года. Более того, в период действия договора клиент сможет получить вычет налога на добавленную стоимость в размере 20%, а также уменьшить налог на прибыль в таком же размере за счет отнесения лизинговых платежей на расходы. Благодаря налоговым преференциям экономия при приобретении машины в лизинг составит более 1 млн рублей. Такие условия позволят бизнесменам начать пользоваться автомобилем без отвлечения средств из бюджета компании и при этом получить выгодную конечную стоимость машины.

"ВТБ Лизинг подходит индивидуально к каждому клиенту, предлагая комфортные условия лизинговой сделки. В рамках партнёрства с профессиональным поставщиком AVIRRA в случае, когда компании необходимо приобрести машину без первоначального взноса, мы рассматриваем долговую нагрузку и платежную дисциплину этого предприятия. Если критерии проверки отвечают нашим требованиям, то мы финансируем необходимую марку, представленную в салоне продавца, без аванса", — прокомментировал Артём Киселёв, директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг.

ВТБ Лизинг работает в Самаре с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес подразделения ВТБ Лизинг: г. Самара, Московское шоссе 41, оф. 803, тел.: 8 846 372 00 69.

AVIRRA уже более 12 лет предлагает автомобили премиальных брендов с доставкой по всей территории России. У компании есть филиалы в Самаре, Новосибирске, Красноярске, Москве и Владивостоке. За годы работы AVIRRA заслужила доверие покупателей из разных городов России: по статистике AVIRRA 49% клиентов приходят в салоны сети по рекомендации.

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