Причиной пожара с двумя погибшими в Сызрани могла стать электропроводка

Предварительной причиной пожара на ул. 2-я Тульская в пос. Композиторов в Сызрани мог быть аварийный режим электропроводки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, пожар начался около 10:31 19 июня. Горел частный дом и постройки во дворе на площади 150 кв. м. Помимо этого, обгорели два автомобиля: Hyundai Solaris и ВАЗ-2104.

При пожаре погибли женщины 57 и 90 лет, а также пострадал 53-летний мужчина.

Обстоятельства случившегося устанавливают.