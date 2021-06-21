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Банк "Открытие": ФРС лишает золото предпосылок для роста

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Котировки золота по итогам прошедшей недели снизились на 5,8%, до $1764/унция. Как и в 2020 г., тренды в котировках металла определяются инвестиционным спросом на него - в частности, наибольшее влияние оказывают инвесторы в США. Поэтому успешное восстановление экономики США и особенно ожидаемый рост занятости в этой стране, на которые указала ФРС по итогам своего заседания 16 июня, ознаменовали снижение рисков и, следовательно, сокращение спроса на защитные активы.

Роль ФРС США - одна из ключевых в определении динамики не только котировок золота и драгоценных металлов, но и других сырьевых активов. Текущий уровень ликвидности на рынке, обеспеченный монетарной политикой ФРС, делает существенный вклад в создание спекулятивной премии к ценам на золото. Поэтому не удивительно, что ужесточение риторики американского регулятора дало мощный негативный импульс поведению инвесторов в отношении защитных активов.

Однако, по предварительным оценкам, столь резкое снижение будет носить краткосрочный характер. Мы допускаем, что часть текущего падения может быть даже восстановлена, но при этом не видим существенных оснований для роста цен на золото в течение оставшейся части года.

После стабилизации ожиданий участников рынка в отношении дальнейших действий ФРС США и темпов восстановления экономики цены на золото в среднесрочной перспективе продемонстрируют негативную тенденцию. Отметим также, что потребительский спрос на золото восстанавливается медленнее, чем снижается инвестиционный. Следовательно, фундаментальной поддержки котировкам золота на рынке нет.

Мы сохраняем свой прогноз, согласно которому, в 2022-2023 гг. котировки золота снизятся до более обоснованных уровней в $1450-$1650.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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