Австрийский канатоходец не перешел Волгу

В воскресенье, 20 июня, на "ВолгаФесте-2021" слэклайнер Фридди Кюне должен был перейти по канату через Волгу. Но перехода через реку не состоялось.

Напомним, что переход был запланирован на субботу, 19 июня. Но был перенесен из-за сильного ветра. Также организаторы внесли изменения и в маршрут европейца.

Кюне прошел по стропе, натянутой над набережной. Австриец шагнул на канат с четырехэтажного здания и добрался до крана, идя над головами многочисленной толпы. Во время перехода атлет показал несколько трюков: висел "на носках", вставал на плечо, ложился на стропу. Добравшись до крана, он спрыгнул с него с парашютом.

"Идти было не страшно – там песок внизу, падать было бы легко", - посмеялся Кюне.