Австрийский канатоходец не перешел Волгу

В воскресенье, 20 июня, на "ВолгаФесте-2021" слэклайнер Фридди Кюне должен был перейти по канату через Волгу. Но перехода через реку не состоялось.
Напомним, что переход был запланирован на субботу, 19 июня. Но был перенесен из-за сильного ветра. Также организаторы внесли изменения и в маршрут европейца.
Кюне прошел по стропе, натянутой над набережной. Австриец шагнул на канат с четырехэтажного здания и добрался до крана, идя над головами многочисленной толпы. Во время перехода атлет показал несколько трюков: висел "на носках", вставал на плечо, ложился на стропу. Добравшись до крана, он спрыгнул с него с парашютом.
"Идти было не страшно – там песок внизу, падать было бы легко", - посмеялся Кюне.
Последние комментарии
Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.