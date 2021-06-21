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Культура

Австрийский канатоходец не перешел Волгу

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 20 июня, на "ВолгаФесте-2021" слэклайнер Фридди Кюне должен был перейти по канату через Волгу. Но перехода через реку не состоялось.

Фото: ФОТО АВТОРА

Напомним, что переход был запланирован на субботу, 19 июня. Но был перенесен из-за сильного ветра. Также организаторы внесли изменения и в маршрут европейца. 

Кюне прошел по стропе, натянутой над набережной. Австриец шагнул на канат с четырехэтажного здания и добрался до крана, идя над головами многочисленной толпы. Во время перехода атлет показал несколько трюков: висел "на носках", вставал на плечо, ложился на стропу. Добравшись до крана, он спрыгнул с него с парашютом. 

"Идти было не страшно – там песок внизу, падать было бы легко", - посмеялся Кюне.

 

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