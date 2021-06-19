Переход канатоходца через Волгу перенесли на 20 июня из-за сильного ветра

Продюсер фестиваля Михаил Савченко написал на своей странице в facebook, что из-за сильного ветра, запланированный на 19 июня в 19:00, проход канатоходца через Волгу не состоится.

"Все мы знаем, что любое движение возможно только через преодоление. Преодоление препятствий, себя и обстоятельств. Мы пытались преодолеть обстоятельства, но здесь в игру вмешалась природа. Но есть одно обстоятельство, которое меняет все правила игры. Мы говорим о человеческой жизни. И мы не можем ею рисковать. К сожалению, в связи с сильным ветром сегодняшний переход через Волгу Фриди Кюне переносится на завтра. Мы пытались преодолеть обстоятельства, но здесь в игру вмешалась природа. Все мы будем очень надеяться, что завтра этот переход станет возможным", — написал Михаил Савченко.

Напомним, авторийский канатаходец должен был пройти 1400 метров с одного берега Волги на другой в рамках "ВолгаФеста-2021" в последний уикенд фестиваля, 19 июня.

Организаторы выражают надежду на то, что завтра, 20 июня, этот переход станет возможным.

Остальная программа второго уикенда "ВолгаФест"-2021 остается без изменений. Насыщенное расписание составлено таким образом, что интересно будет каждому: шоу, акции, концерты, интеллектуальные программы, уникальные арт-проекты.