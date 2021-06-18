Стали известны подробности перехода канатаходца через Волгу 19 июня

Монтажные работы конструкции для организации прохода по канату через Волгу слэклайнера Фридди Кюне начались вечером 17 июня. В районе пирса напротив "Кинапа" установили подъемный кран для крепления стропы длиной 1400 метров на высоте 80 метров на другой берег Волги.

Когда эквелибрист пойдет по стропе, его будет сопровождать лодка с фестивальным "капитаном" и музыкантами, которым канатаходец расскажет о своих впечатлениях. Проход через Волгу будет транслироваться для зрителей на большом экране, установленном на 2-й очереди набережной.

Во время шоу и установки конструкции для перехода над Волгой движение по реке остановят на два часа.

Во время перехода канатаходца будет страховать от падения дополнительный трос, что было обязательным условием от организаторов. На самой реке никаких дополнительных конструкций устанавливать не планируется. Трос натянут между двумя подъемными кранами. Организаторы надеются, что ветер не помешает шоу. Если канатаходец сорвется, то он вернется на начало пути.

Напомним, проход канатаходца Фридди Кюне через Волгу состоится в рамках "ВолгаФеста-2021". Фестиваль в этом году посвящен теме "Движение навстречу". Австрийский слэклайнер уже успел отличиться ярким шоу в Перми, пройдя над эспланадой около 1 км. А в 2019 г. он установил Мировой рекорд книги Гиннеса, быстрее всех преодолев 245 метров между небоскребами в "Москва-сити".

Шоу в Самаре начнется 19 июня в 19:00 и станет символом "ВолгаФеста-2021".