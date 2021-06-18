"ВолгаФест-2021" 19-20 июня: кинетическое искусство, спасение наследия, переход через Волгу

Организаторы "ВолгаФеста-2021" обещали устроить кульминацию праздника в последний уикенд фестиваля. По их словам, фестиваль набережных только набирал силу с 7 июня, чтобы 19 и 20 числа представить зрителям масштабную программу и феерические шоу. Рассказываем, на что стоит обратить внимание, а что можно и прогулять теперь уже точно на главном событии лета в Самаре. И напоминаем о соблюдении санитарных норм - ношении масок и внимании к дистанции в 1,5 метра.

Праздничные выходные 12-14 июня показали, что "ВолгаФест-2021" - масштабное, зрелищное и массовое мероприятие. На фестивале никто не делает замечаний, но, учитывая ситуацию с пандемией в различных регионах страны, важно не забывать о необходимых мерах безопасности. Фестиваль организован демократично и с уважением к зрителям в надежде на осознанное поведение всех гостей. Ведь какой смысл устраивать лекторий про "умные города", когда на него приходят люди, не соблюдающие даже элементарных правил актуальной безопасности?

В навигации по фестивалю в эти выходные добавятся еще несколько важных точек на карте: на пляже развернется привычное шоу воздушных змеев, откроются филиалы Художественного музея и Третьяковки, начнет работу "ВолгаБукФест".

Самое интересное 19 июня:

19 июня главным зрелищным событием станет проход через Волгу слэклайнера Фридди Кюне. Он пройдет более 1 тыс. метров на высоте 80 метров над водой. Начало пути - пирс напротив "Кинапа" рядом с Фестивальным городком. Для зрителей также будут установлены специальные экраны, а действие прокомментируют "капитан" Фестивального городка и музыканты. Шоу начнется в 19:00 и рассчитано примерно на час.

11:00 Лекционная программа и круглый стол по теме "Практики наследия" в Фестивальном клубе.

Андрей Кочетков, Олеся Балтусова, Денис Шилихин, Михаил Митюков в двадцатиминутных мини-лекциях расскажут о своем опыте работы с историческим наследием. А в 14:00 состоится часовая встреча с куратором восстановления Белой башни в Екатеринбурге Полиной Ивановой.

12:00 Начало работы "ВолгаБукФеста".

На площадке "ВолгаБукФеста" будет работать привычная книжная ярмарка, а также состоятся встречи с участниками фестиваля, которые расскажут о своих любимых книгах, и с книжным блогером Валерией Мартьяновой.

13:00 Мастер-классы на площадке Художественного музея.

С 13:00 до 17:00 на площадке Художественного музея проведут мастер-классы по ксилографии, дудлингу и предложат поучаствовать в создании коллективного арт-объекта.

13:00 Спектакль для детей от 3 лет "Эмили Браун и ее кролик, или Настоящая игрушка" от Театр-бюро "Опус" из Москвы на Детской театральной площадке.

13:00 "В поисках творческой энергии вместе с Картонией" в Фествиальном городке.

Те, кто был на "ВолгаФесте" в прошлые выходные, познакомились с проектом "Картония" и наверняка прониклись к нему самыми нежными чувствами. Ребята из ничего и картона создают праздник и вовлекают в него любого проходящего мимо. В этот раз они создают корабли, а заплыв картонного флота обещают в тот же день в 17:00.

17:00 "Литературное варенье" в павильоне "Казань" Резиденции Волжских городов.

Журналист и градозащитница Олеся Балтусова устроит поэтический перформанс, во время которого будут готовить варенье по восстановленным историческим рецептам с изюмом и геранью.

17:00 Театр "Привет" (Санкт-Петербург), спектакль "Динозавр по имени Игу" на Детской театральной площадке.

Артисты обещают сказку интересной как для детей, так и для взрослых и будут вести ее на "динозавровом" языке.

18:00 Лекция Сергея Фофанова "Искусство около нуля. Генеалогия кинетического искусства" на площадке Третьяковской галереи.

Площадка Третьяковки в этом году будет полностью посвящена кинетическому искусству - направлению совриска, особенно популярному в первой трети двадцатого века. Рассказать об этом явлении пригласили историка искусства, старшего научного сотрудника отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи Сергея Фофанова.

19:00 Лекция Степана Казарьяна в Фестивальном клубе.

Казарьян - один из соорганизаторов фестиваля независимой музыки "Боль", возможно, самого яркого музсобытия последних лет. Его лекция пройдет в рамках блока "Практика фестивалей" проекта "Волжские практики". Для тех, кто хочет максимально вникнуть в эту историю, с 15:20 до 17:00 в Фестивальном клубе будут идти блиц-лекции от Владимира Гурфинкеля, Николая Сорокина, Павла Тиняева, Павла Солдатова, Армена Арутюнова по темам организации музыкальных событий.

21:00 Концерт группы Optimystica Orchestra на сцене "Главная палуба".

Тем, кто помнит группу Tequilajazzz, будет особенно приятно услышать в Самаре проект Евгения Федорова. Он пригласил своих друзей из разных групп, и теперь они иногда собираются вместе поиграть в "ленинградской" (чтобы это ни значило) джазовой традиции на фестивалях.

22:00 Финал поэтической дуэли. Костровая сцена.

Несколько дней молодые самарские поэты под пристальным вниманием своих знаменитых коллег сражались за право выйти в финал. Андрей Родионов, Анна Русс, Михаил Чевега, Аля Петрова, Герман Лукомников приняли участие в литературной битве. Совершенно точно, самое лирическое мероприятие фестиваля.



Самое интересное 20 июня:

20 июня главным событием станет спектакль "Кафе Идиот" театра "Балет Москва", за который они в 2016 году были номинированы на "Золотую маску". Спектакль начнется в 21:00 на Хореографической сцене. В это же время на сцене "Главная палуба" выступят музыкальные хэдлайнеры - группа "Самое Большое Простой Число".

11:00 Арт-проект "Общее решение", забор ГРЭС.

В течение всего фестиваля энтузиасты во главе с художником Андреем Сяйлевым красили старый забор ГРЭС в различные цвета с волжскими названиями. До этого проводилось электронное голосованиа для жителей региона - какого цвета должно быть больше. И исходя из этих пожеланий волонтеры отмеряли и красили полоски. Увидеть результат можно уже 20 июня.

12:00 Лекционная программа "Практики музеев" в проекте "Волжские практики" в Фестивальном клубе.

С 12:00 до 16:00 Михаил Савченко, Артем Силкин, Татьяна Новоселова, Сергей Каменский, Юлия Черненко проведут мини-лекции про музеи в провинциальных городах. В 15:00 Алексей Лебедев расскажет как создавался Музей Черномырдина.

12:00 Работа площадки "ВолгаБукФеста".

До 19:00 здесь можно поучаствовать в мастер-классах, послушать истории о любимых книгах участников фестиваля, и принять участие в дискуссии о литературе с Ильей Саморуковым и Дмитрием Андромоновым.

15:00 Концерт Шумового оркестра Петра Айду на площадке Третьяковки.

С 19 июня Петр Айду собирает в Самаре всех желающих создать свой музыкальный инструмент и выступить с ним в оркестре, где сыграют и "Оду к радости" Бетховена и "Интернационал".

16:00 Концерт группы "Mailo" на сцене "Волга".

Главные романтики самарской сцены группа "Mailo" представит этим вечером лиричные песни в стиле "Radiohead".

16:20 Лекционная программа "Практика пространства" проекта "Волжские практики" в Фестивальном клубе.

С 16:20 до 20:00 Виталий Стадников, Наталия Фишман-Бекмамбетова, Этнер Егоров, Евгения Муринец, Александр Шуткин в коротких лекциях будут рассуждать о том, как можно сделать города удобными и приятными для жизни. А в 19:00 состоится часовая лекция урбаниста Аркадия Гершмана.

18:00 Волжский заплыв в Фестивальном городке.

Итоговый смотр выставки-конкурса и заплыв самодеятельных плавательных средств, в котором могли принять участие все желающие.

18:00 Лекция Ирины Горловой "Наследники по прямой: авангард и кинетизм" на площадке Третьяковки.

Искусствовед Ирина Горлова расскажет о взаимосвязи направлений авангарда и кинетизма в первой четверти двадцатого века. А в 19:00 группа "Движение" начнет с этой площадки парад, посвященный опять же направлению искусства - кинетизму.

19:00 Творческая встреча Василя Уриевского в павильоне "Саратов" Резиденции Волжских городов.

В рамках встречи актер исполнит музыкальный монолог "Моя жизнь в искусстве" про свой творческий путь от студента консерватории и мима до звания актера в Театре на Таганке.

19:00 Концерт группы "Любовь Эмигранта" на сцене "Главной палубы".

"Любовь Эмигранта" - новый проект Алексея Тилли, хорошо известного по участию в группе "VLNY".

20:00 "Квартет им.Рабиновича" в Фестивальном городке.

Самарские артисты представят свою интерпретацию сцены "Мышеловка" из пьесы "Гамлет" Шекспира. В анонсе мероприятия сказано: "Если вы знаете, что такое "Гамлет" Шекспира, - не приходите!"

20:00 Парад Картонии по променаду набережной.

В этот вечер в шествии примут участие все проекты, созданные за 10 дней в шатре Картонии в Фестивальном городке.

22:00 Закрытие фестиваля. Шоу "Движение навстречу" в Фестивальном городке.

Здесь обещают вездесущих барабанщиков и вечное файер-шоу.