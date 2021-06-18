В Самаре из-за прохода канатоходца над Волгой приостановят движение судов

В связи с проходом канатоходца над рекой Волга в районе остановочного пункта "Осипенко" будет приостановлено движение пассажирских судов.

Напомним, в субботу, 19 июня, слэклайнер Фридди Кюне более 1 тыс. метров на высоте 80 метров над водой.

19 июня с 19:15 до 21:15 временно вносятся изменения.

В случае форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих осуществить переход канатоходца по стропе, приостанавливается движение судов 20 июня с 20:00 до 22:00.

Соответственно, в расписание движения судов по маршрутам Самара - Зольное - Самара и Осипенко - Гаврилова поляна - Осипенко временно внесены изменения, в том числе и на 18 июня.