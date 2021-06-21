Резидент "Жигулевской долины" создает оборудование для дезинфекции и дистанционной медицинской диагностики

В технопарке "Жигулевская долина" создают программно-аппаратные комплексы для дистанционного сбора данных о состоянии здоровья людей. Работу с инновационным предпринимательством, развитие площадки технопарка "Жигулевская долина" курирует областное минэкономразвития и лично министр Дмитрий Богданов.

"Технопарк "Жигулевская долина" динамично развивается и в последние годы стабильно входит в тройку самых эффективных технопарков страны. Более чем 250 резидентов, реализующих здесь свои проекты, уже трудоустроили свыше двух тысяч жителей Тольятти. Это большой вклад в технологическое развитие региона, диверсификацию экономики города. Со своей стороны, мы готовы предоставить резидентам технопарка всю необходимую поддержку на каждом этапе реализации их инновационных проектов", - рассказал о работе с высокотехнологическим бизнесом министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Проект по оказанию дистанционной медицинской помощи реализует инновационное предприятие ООО "РЭДРОЛЛЕР" в рамках программы "Телемедицина". Проект резидента "Жигулевской долины" пользуется популярностью не только в местах массового скопления людей, но и в государственных учреждениях.

Санитайзер с модулем пирометра можно эксплуатировать в любом месте с большим скоплением людей - в поликлиниках, торговых центрах, школах и т.д. Он распыляет дезинфицирующее средство при попадании ладоней в зону распыления, что позволяет качественно обработать поверхности рук без контакта с оборудованием. Способ актуален тем, что многократно снижает риск перекрестного заражения населения.

"Одновременно с этим процессом пирометр осуществляет моментальное бесконтактное измерение температуры пользователя на дистанции от 10 до 120 см. с точностью до 0,1 С°. Если биометрия пользователя занесена в базу данных, то оборудование идентифицирует пользователя и при выявлении повышенной температуры оповещает об этом ответственных лиц организации и блокирует проход в случае подключения к турникету", - отметил директор компании "РЭДРОЛЛЕР" Андрей Очкасов.

Корпусы санитайзера изготовлены из стали с порошковым покрытием с декоративными и несущими элементами из прочного алюминиевого профиля. Изделие рекомендовано к промышленному использованию. Оборудование также оснащено GSM-модулем, который служит для дистанционной настройки, проверки режимов и статистики, а также оповещения оператора при минимальном остатке раствора в емкости.

"Резиденты "Жигулевской долины" создают проекты, нацеленные на улучшение качества жизни и безопасности населения. Подобные разработки максимально актуальны сейчас, когда ежедневно мы слышим новости о грядущей "третьей волне" пандемии, потому мы стараемся обеспечить все условия для быстрого и качественного роста этого проекта. Поддержка технологичного предпринимательства в регионе ведется при личном участии министра Дмитрия Богданова. Инноваторы могут рассчитывать на гранты и субсидии областного и федерального масштаба через экосистему "Жигулевской долины", - подчеркнул директор ГАУ "ЦИК СО", управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

В настоящее время мощности компании "РЭДРОЛЛЕР" сосредоточены на двух производственных площадках, расположенных в г. Тольятти. В ближайших планах резидента - выпуск уникального аппаратного комплекса для оказания дистанционной медицинской помощи по программе "Телемедицина".

"Благодаря мерам поддержки, которые оказывает технопарк, наш проект планомерно набирает обороты. Сейчас на наших производствах трудятся 19 сотрудников, но в связи с увеличением числа заказов мы планируем расширить штат", - поделился планами Андрей Очкасов.