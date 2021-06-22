Нападающий Сергей Пиняев прибыл в расположение "Крыльев Советов".

16-летний футболист в прошедшем сезоне принял участие в 30 матчах Олимп ФНЛ, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач. Ранее Сергей неоднократно ездил на стажировки в "Манчестер Юнайтед".

В понедельник, 21 июня, Пиняев провел первую тренировку с "Крыльями".