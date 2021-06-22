Центральный аппарат МВД будет разбираться в самарских ДТП, сообщил депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн.
"Сегодня в регион, в связи с моим обращением к начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову, выехала группа сотрудников главка. Им предстоит проанализировать роковую череду масштабных ДТП и постараться выявить причины такой "аномалии", - написал Хинштейн в Twitter.
С начала года в Самарской области произошло уже 14 масштабных и трагических ДТП, которые унесли более 40 человеческих жизней.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!