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ДТП Происшествия

Центральный аппарат МВД будет разбираться в самарских ДТП

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральный аппарат МВД будет разбираться в самарских ДТП, сообщил депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн.

"Сегодня в регион, в связи с моим обращением к начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову, выехала группа сотрудников главка. Им предстоит проанализировать роковую череду масштабных ДТП и постараться выявить причины такой "аномалии", - написал Хинштейн в Twitter.

С начала года в Самарской области произошло уже 14 масштабных и трагических ДТП, которые унесли более 40 человеческих жизней.

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