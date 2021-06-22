Центральный аппарат МВД будет разбираться в самарских ДТП, сообщил депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн.

"Сегодня в регион, в связи с моим обращением к начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову, выехала группа сотрудников главка. Им предстоит проанализировать роковую череду масштабных ДТП и постараться выявить причины такой "аномалии", - написал Хинштейн в Twitter.

С начала года в Самарской области произошло уже 14 масштабных и трагических ДТП, которые унесли более 40 человеческих жизней.