Супружескую пару будут судить в Самарской области за попытку сбыть наркотики

В Новокуйбышевске Самарской области в суд отправили уголовное дело пары обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков, сообщает региональное ГУ МВД.
В феврале правоохранители заподозрили в сбыте наркотиков живущих в Самаре безработных супругов: 26-летнего уроженца Нефтегорска и 29-летнюю уроженку республики Марий Эл. В итоге мужчину поймали, когда он делал "закладку" возле дома в Новокуйбышевске, а его жена стояла настороже. У подозреваемых изъяли еще 19 свертков с более чем 69 г N-метилэфедрона.
Супруги рассказали, что приобрели наркотики через Интернет для дальнейшего распространения.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!