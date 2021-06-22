Супружескую пару будут судить в Самарской области за попытку сбыть наркотики

В Новокуйбышевске Самарской области в суд отправили уголовное дело пары обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков, сообщает региональное ГУ МВД.

В феврале правоохранители заподозрили в сбыте наркотиков живущих в Самаре безработных супругов: 26-летнего уроженца Нефтегорска и 29-летнюю уроженку республики Марий Эл. В итоге мужчину поймали, когда он делал "закладку" возле дома в Новокуйбышевске, а его жена стояла настороже. У подозреваемых изъяли еще 19 свертков с более чем 69 г N-метилэфедрона.

Супруги рассказали, что приобрели наркотики через Интернет для дальнейшего распространения.